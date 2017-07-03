iPhone 8’de Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü Olmayacak!

KGI’nin önemli analistlerinden Ming-Chi Kuo, yeni iPhone için önemli bir rapor yazdı: Piyasadaki en büyük ekran gövde oranı olacak iPhone 8’de ekrana gömülü Touch ID özelliği bulunmayacak.

Bu güne kadar önemli sektörel analizleriyle ismini duyurmuş olan Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2017 şovunda ekrana gömülü parmak izi özelliğinin yer almadığını ancak, bugüne kadar görülmüş en yüksek ekran gövde oranının geleceğini belirtti. Bunun duşunda ekranın ön yüzünde tıpkı Essential Phone’da olduğu gibi bir çıkıntı bulunacak.

Raporlara göre ekranın üst kısmındaki çentik kamera sensöt ve ahizeyi içerecek ve onun dışında neredeyse hiç bir çerçeve bulunmayacak. iPhone 8 5.8 inçlik bir ekranla beraber gelmesine rağmen, boyutları iPhone 7 ile hemen aynı olacak. Ancak kullanılabilir ekran alanın yalnıza 5.2 inç olacağı iddia ediliyor. iPhone 7’de ise yalnızca 4. inçlik bir ekran bulunuyordu.

Diğer rapor detaylarına göre, iPhone 8’in kasası paslanmaz çelik çerçeve ve camdan olacak. iPhone 8'deki ön kamera sistemi, yüz tanımayla kimlik doğrulama ve 3D derinlik algılamayı destekleyecek. Aynı zamanda kuruluş, Apple'ın üç yeni iPhone modelini Eylül olayında duyuracağını belirtiyor.

Apple'ın yeni amiral gemisi için bu yıl her zamankinden daha fazla bekletmesi, söylenti kazanlarının fazlasıyla kaynamasına sebep oldu. Bu zamana kadar bir olup bir olmayacağı söylenen ekrana gömülü parmak izi sensörü meselesi, tam netleşmek üzereyken tekrar muallağa dönüştü. Bakalım Apple, bizi ne kadar şaşırtacak?