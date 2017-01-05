Cormorant: 500 Kg Taşıma Kapasitesine Sahip Devasa Drone

Cormorant adlı yolcu taşıyabilen devasa drone’un 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

İsrailli teknoloji firması Urban Aeronautics, 15 yıllık geliştirmenin ardından yolcu taşıyabilen drone’unu 2020 yılında piyasaya sürebileceğini düşünüyor. Uçan araba olarak adlandırılan Cormorant isimli bu drone, yaklaşık olarak 1,5 ton ağırlığa ve 500 kg taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca drone, saatte 185 km hıza ulaşabiliyor. Drone, ilk otomatikleştirilmiş tek başına uçuşunu geçtiğimiz kasım ayında boş bir arazi üzerinde gerçekleştirdi. Bu devasa drone’un toplam maliyeti ise 14 milyon dolar. Koyu yeşil renkli drone’da helikopter pervaneleri yerine, dahili pervaneler yer alıyor. Drone’un düşman bölgelerinden insanları tahliye edebileceğine ve askeri güçlere güvenli erişim sağlayabileceğine inanılıyor.

Rafi Yoeli, Urban Aeronautics şirketini 2001 yılında İsrail’in Yavne kentinde kurmuş ve o zamandan bu yana şirket, bu drone üzerinde çalışıyor. Yoeli, pervane çarpması riski olmaksızın binaların arasından ve enerji hatlarının altından uçabileceği için bu drone’un helikopterden daha güvenli olduğuna inanıyor. Buna rağmen, drone’un üstünde yapılması gereken birçok iş var.

Bir aile arabası büyüklüğünde olan Cormorant, yakın zamanda Federal Havacılık İdaresi’nin standartlarına uygun hale gelecek. Bununla birlikte drone, sensörlerden gönderilen tutarsız verilerle ilgili ufak sorunların görülebilmesi için önümüzdeki kasım ayında bir teste tabi tutulacak. Ayrıca drone bu aşamaya gelene kadar, tam 39 tane patent kaydının yapıldığını da belirtelim.