Cornwall'da Gökyüzünde Görülen Cisimler Panik Yarattı

Cornwall'da videolara yakalanan, uçan vebelirip kaybolan nesneler şaşkınlık yaratırken hakkında pek çok farklı yorum getirdi.

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki havada görünen garip olaylar yerel halkı şaşırttı. Yalnızca kuşlar olduğunu düşünenler de vardı, uzaylılar olabileceğini düşünenler de. Bazı yerel halktan kişiler ise bölgede yürütülen Eden Projesinin reklamı olabileceğini söyledi.

Bir twitter kullanıcısı aşağıdaki videoyu yayınladı ve gördüklerinin uzaylılarla ilgisi olup olmadığını sordu.

Birçok kullanıcı ise görünen şeylerin daha dünyadan birşeyler gibi göründüğünü belirtti.

Bazı kullanıcılar, bu gizemli görüntülerin Cronwall'daki Eden Projesi'nin reklamını yapmak amacıyla oluşturulduğunu iddia etti.

Üst üste gelen tweet'lerin ardından Eden Projesi sözcüsü ise 'Gerçek dışarıda' demekle yetindi.