Cornwall'daki Uçan Nesnelerin Gizemi Çözüldü!

Cornwall'da havada uçan nesneler yerel halkta UFO paniği yaratmıştı. Yeni gelen bilgiler, videoların perde arkasını ortaya çıkardı.

Cornwall'da gökyüzünde görünen bu tuhaf nesnelerin haberini sizinle daha önce paylaşmıştık.

Aradan çok uzun zaman geçmeden anlaşıldı ki bu videolar, Eden Projesinin botanik bahçesi için hazırlanmış bir reklam çalışmasıydı. Videoların montaj olduğu ve insanların paylaşması için dağıtıldığı ortaya çıktı.

Aşağıdaki videolara bir göz atarsanız göreceksiniz ki zaman ve hava durumu farkları, montajı yapan kişinin gözünden bayağı kaçmış.

Bir başka videoda hava birden bulutlanmaya başlıyor.

Aşağıdaki Instagram videosunda ise bulutlar iyice artmış.

Eden Projesi, 37 milyon sterlinlik dev bir proje ve bu tarz tanıtım çalışmalarının yapılması doğal. Tuhaf olan dünyanın her yerindeki insanların, tanımlayamadıkları her nesneyi uzaylılara yüklemesi.

Jan van IJken'in Hollanda'da çektiği video ise 'UFO' gizeminin alt yapısını gözler önüne serdi.