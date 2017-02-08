Genellikle bilgisayar parçası satmasıyla ünlenen Corsair, bu sefer tam donanımlı bir oyuncu bilgisayarı sunacak.

Özellikle kasa ve fan üretimiyle tanınan Corsair, aynı zamanda bellek, fare, klavye gibi parçalar da üretmekte. Geçtiğimiz günlerde MSI ve Nvidia ile iş birliği yaparak Nvidia’nın GeForce GTX 1080’i için tam bir güç birliği yapan üçlü, Nvidia’nın kartını, MSI’n performans arttırmasını ve Corsair’ın da sıvı soğutma sistemini entegre ederek muhteşem bir kart ortaya çıkarmıştı.

Şimdi ise komple bir PC üretimi yapacak olan Corsair, böylelikle parça üretimi ve satıcısı olmaktan PC üretimine geçiş yapacak. Corsair One adını alacak olan PC, silindir bir tasarıma sahip olacakken teknik özellikleri şu anda açıklanmadı.

İlerleyen günlerde tüm detayları belli olacak Corsair One’ın bakalım Corsair markasını nereye taşıyabileceği ise merak konusu iken, silindir bir kasaya Full-ATX bir ana kart ve güçlü bir ekran kartı sığamayacağı için nasıl bir çözüm ve aynı zamanda nasıl özellikler getireceği ise merak ediliyor.

Tasarımsal olarak Mac Pro ve Samsung, Lenovo'nun da ürettiği gibi silindir modellere benzerliği ile dikkat çeken Corsair, oyuncu bilgisayarını bakalım silindir olarak nasıl sunabilecek.