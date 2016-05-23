Cosplay Çıtası Arşa Çıktı: Oyuncu Gerçek Ayıyla Pozlar Verdi

Tomb Raider oyun serisinin güzide kahramanı Lara Croft'un cosplayini gerçekleştirmek isteyen Rus oyuncu, çekimlerde gerçek bir ayı kullanmayı tercih etti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran cosplay uygulamalarına ilişkin bazen o kadar iyi örnekler görüyoruz ki, cosplayerlar, sevdiğimiz oyun ya da film karakterlerinden daha gerçekçi olabiliyorlar. Rusya’dan gelen Lara Croft örneği ise şüphesiz en iyi cosplay çalışmalarından birisi.

Fotoğrafçı Irina Pirogova ile birlikte ürkütücü çekimleri yapmak için gönüllü olan isim ise Captain Irachka oldu. Fotoğrafçı Irina, daha öncelerde kurtlar ve tilkiler gibi vahşi hayvanlarla poz vermek isteyen kadınları çekmesiyle ün kazanmıştı. Bu yüzden kendisi bu çalışmaları yaparken zorlanmadığını dile getiriyor.

Çekimlerde kullanılan ayı Stephan, tamamen evcilleştirilmiş bir ayı ve iki insan bakıcısı ile yaşıyor. Cosplay çalışmasının diğer görüntülerini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz



