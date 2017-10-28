Cosplay Çıtasını Mars’a Çıkartan Kadından 11 Canlandırma!

Popüler film, dizi veya oyun karakterlerinin olabildiğince gerçekçi taklitlerini oluşturmak, artık dünyaca bilinen bir sanat. Her gün bir birinden yetenekli sanatçının dahil olduğu akımdan rakipsiz bir üyeyle tanışmaya hazır mısınız?

Alyson Tabbitha’nın içine giremediği ve ruhunu yansıtamadığı bir karakter yok. Bize hemen inanmayabilirsiniz, fakat uygulaması son derece zor makyajları ve kostümleri, karakterlerin orijinallerinden daha iyi taşıyabiliyor.

Alyson’un bu denli yetenekli olmasının nedeni bir oyuncu olan annesiymiş. Kültürleri gereği her Cadılar Bayramı’nda detaylı olarak planlanmış gerçekçi kostümler giymeye çocukluğundan beri alışmış. 2014 yılında ise bu hobisini mesleği haline getirmiş ve kısa sürede profesyoneller arasına adını yazdırmış.

İşte kendisinin akıl almaz gerçekçilikte 10 cosplay çalışması:

Kaptan Jack Sparrow / Karayip Korsanları:

Edward Scissorhands / Makas Eller:

Leeloo / Beşinci Element:

Lestat / Vampirle Görüşme:

Gaara / Naruto:

Vincent Valentine / Final Fantasy:

Talon Widowmaker / Overwatch:

Queen Padmé Amidala / Yıldız Savaşları:

Elizabeth Swan / Karayip Korsanları:

Diana / Wonder Woman: