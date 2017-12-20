Elf gibi Görünmek İçin 60 Bin Dolar Harcayan Adam!

Luis Padron isimli bir adam hayranı olduğu Elfler'e benzemek için 60 bin dolar harcadı ve pek çok cerrahi operasyon geçirdi. Sonuç olarak ise Luis gerçekten insanlıktan çıkarak bir Elf olmayı başardı.

Cosplay bir iş ya da bir hobiden öte bir adeta bir yaşam tarzıdır. Bu nedenle pek çok cosplay tutkunu günlük hayatlarında da cosplay’i oldukları karakterlerden tam anlamıyla kopamazlar. Fakat 26 yaşındaki Luis Padron için cosplay bir yaşam tarzını geçerek tam anlamıyla hayatın kendisi oldu.

Genç Luis bir Elf olabilmek için adeta servet harcadı. Geçirdiği cilt aydınlatması, kulak, burun, çene, epilasyon gibi operasyonlar için şu ana kadar 60 bin doların üzerinde harcama yapan Luis, yaptığı şeyden çok mutlu olduğunu ve Elfler’e daha fazla benzemek için geçireceği daha fazla operasyon olduğunu söyledi.

Luis Padron bir Elf gibi görünmek için yalnızca para harcayıp haftalarca acılara katlanmadı, genç fantastik cosplay tutkunu geçirdiği tüm operasyonlar için aynı zamanda dünyayı dolaşmak zorunda kaldı. Bir Elf kulağına sahip olmak için Arjantin’de operasyon geçiren Luis, farklı işlemler için İran ve Hindistan’ı da ziyaret etti.

Ameliyatların kısa zaman önce gerçekleşmesi nedeni ile biraz acı hissettiğini söyleyen Luis, tüm şişlikler indiğinde tam bir Elf gibi görüneceğini söyledi. En büyük hayalinin Yüzüklerin Efendisi’nin dizisinde rol almak olduğunu söyleyen Luis, bu şekilde gerçek bir Elf olma hayalinin gerçekleşeceğini söyledi.