Cosplay ve Cosplay’ciler Hakkındaki 10 Büyük Önyargı

Cosplay, internet çağının en önemli fenomenlerinden. Görmezden gelinemeyecek kadar popüler bu olgu hakkında çok sayıda söylenti ve önyargı var. Biz bunlardan en büyük 10 tanesini sıralayarak cosplay hakkındaki ön yargıları kırmaya çalıştık.

Cosplay, günbegün büyüyen bir dijital fenomen. Ülkemizde de iyice yaygınlaşan bu alışkanlık, neredeyse başınızı çevirdiğiniz her yerde karşınıza çıkıyor. Elbette süper kahraman ve bilim-kurgu filmlerinin sıkça çekilmesi, bu cosplay yapanların sayısının artmasına sebep oluyor. Ancak cosplay’in sadece bu etmenlere bağlı olduğunu düşünmemiz yanılgı olur. Bu fenomen, henüz hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. En azından biraz anlaşılması adına, cosplay hakkındaki 10 büyük yanılgıyı sıraladık.

1-Cosplay Su Katılmamış “Geek”ler İçindir

Bu en klişe ön yargılardan birisidir. Herkes rahatça cosplay’ci olabilir. Basit bir şapka bile bazen yeterli olabilir.

2-Cosplay’ciler Bazı Tuhaf Müstehcen Eğilimlere Sahiptir

Elbette bazı cosplay’ciler böyle eğilimlere sahip. Ancak bu ne hepsinin tuhaf istekleri olduğunu ne de bu işi böyle eğilimlerden kaynaklı yaptıkları anlamına gelir. Belki de farklı kıyafetler giyildiği için dikkatler cosplay’cilerin üzerinde yoğunlaşıyor.

3-Cosplay’cilerin Çoğu İnsanlarla İlişki Kuramayan, Yalnız Kişilerdir

Bu da doğru değildir. Cosplay izleyicileri veya cosplay’cilerin birçoğu aslında sosyal açıdan güçlüdür. Belki de diğer cosplay’cilerle aynı ortamı paylaştıkları için böyle tanımlanıyorlar. Halbuki birçok cosplay’ci karı-koca, erkek-kız arkadaş mevcut.

4-Yalnızca Gençler Cosplay İle Uğraşır

Lisedeyken farklı ve marjinal kıyafetler giyebilmek biraz daha kolay olabilir. Ancak 30’larının ortasında bir sürü cosplay’ci ile karşılaşırsınız. Bu iş bir ruh olayıdır, cosplay’ci ruhunun yaşla alakası hiç yok!

5-Kıyafetler İçin Tonla Para Harcıyorlar

Cosplay fenomeninde önemli olan oyunun kendisi, bürünülen rollerdir. Kıyafet gelip geçici bir şeydir. Daha ayrıntılı kıyafetlerin daha detaylı bir atmosfer sunduğu doğru, ancak basit bir aksesuar sizi senaryonun içine dahil edebilir. Yani tonla para harcamaya hiç gerek yok!

6-Cosplay’cilerin Başka Hobisi Yoktur

Cosplay sıkı ve çok da zaman yiyen bir hobi. Ancak bu cosplay’cilerin tek hobisi olacağı anlamına gelmiyor. Hatta cosplay’in kendisi için diğer başka hobinin yan ürünü bile denebilir. Bilgisayar oyunları, özellikle bu hobilerin başında geliyor.

7-Cosplay’ciler Daima Fotoğraflarının Çekilmesini İsterler

Cosplay, kişinin bir role bürünmesini sağlar. Kişi, kendinden başka bir kişinin hayatına transfer olmuştur adeta. İşin özü biraz böyledir. O halde poz vermek için kıyafet değiştirmedikleri, farklı bir kimliğe geçmenin temel amaç olduğunu söylemek yersiz olmaz. Fotoğraflarının çekilmesi bazı cosplay’ciler tarafından hoş karşılanmıyor.

8-Cosplay’cilerin Başarılı Bir Hayatları Yoktur

En büyük safsatalardan biri de budur. Bazı cosplay’ciler için 1000 dolarlık odalar tutulur, en pahalı yemekler, uçak biletleri ve fuar öncesinde hediye eşyalar sunulur. Sizce başarısızlar mı?

9-Cosplay’cilerin Çoğu Çakmadır

İtiraf etmeliyiz ki cosplay, bilim-kurgu veya çizgi film karakterlerinden etkilenen bir fenomen. Birçok cosplay’ci bu nedenle süper kahraman kılığına girmek istiyor. Ama şu unutulmamalı; herkes kılığına girdiği süper kahramanı kendi karakterine göre yorumluyor. Bunun yanında da birçok cosplay’ci kendi karakterini yaratıyor.

10-Cosplay Yapan Kızların Çoğu Sahte “Geek”lerdir

Bu da en büyük yalanlardan. Evet, bazı kız cosplay’cilerin sırf güzellikleri ile popülerite kazanmaya çalıştıkları biliniyor, ancak bu herkese mal edilemez. Hatta cosplay’ci kızların çoğunun “geek”lik seviyesi çok yüksektir.