Hastaları Gerçekten Öldüklerine İnandıran, Dünyanın En Garip Hastalığı: Cotard Sendromu

Cotard Senrdomu en ilginç hastalıklardan biri. Yakalananlar kendilerinin ölü olduklarına inanıyor ve tedavi görmezlerse bir hayalet olduklarını düşünerek yaşıyorlar.

Cotard Sendromu gelmiş geçmiş en ilginç rahatsızlıklardan biri. Bu sendroma yakalananlar kendilerinin ölü olduklarını sanıyor, vücutlarında kan olmadığını, bedenlerinden çürümüş et kokusu geldiğini söylüyorlar. Adını 1880’de bu rahatsızlığı teşhis eden Fransız Nörolog Jules Cotard’dan alıyor.

İngiltere’de bu sendroma yakalanan Warren McKindlay isimli bir şahıs, aklını geçirdiği motorsiklet kazasından sonra öldüğü ve öteki dünyaya gidemeyip yeryüzünde yürümeye mahkum olduğu düşüncesiyle doldurmuş. “Kazada öldüğüme gerçekten inanıyordum, yalnız nedense ruhum öteki dünyaya geçmedi. Yemek yemek istemedim, çünkü ölüydüm. Hiç kimseyle konuşmadan saatlerce odada oturdum” ifadelerini kullanan Warren, kazadan 18 ay sonra hasta Cotard Senromu’na yakalandığını anlayabilmiş.

Sendrom beynin iki alanındaki bozulmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor: duyguları düzenleyen alan olan amigdala (beynin medial temporal lobunun derinlerinde yerleşen nöronların oluşturduğu badem şeklindeki beyin bölümü) ve yüzleri tanıma kısmı olan fusiform girus (oksipitotemporal girus olarak da bilinen, 37. Broadmann bölgesindeki temporal lob ve oksipital lobun bir parçasıdır). Hastalığın bilinen bir tedavisi yok, doktorlar hala üzerinde araştırmalarda bulunuyorlar. Warren en son Headley Court askeri hastanesinde tedavi görüyordu, 2007’de ise üzerinde denenen bir tedavi yöntemiyle hastalığı hafifletilmişti. Çalışmalar devam ediyor.