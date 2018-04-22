Yenilenen Dust II Profesyonel Arenaya Dönüyor

2017'nin ilk aylarında yenileme çalışması sebebiyle aktif haritalardan çıkarılan Dust II, Valve'den gelen son güncelleme ile tekrar sahalara dönüyor.

Her rekabetçi FPS oyunun kendisiyle özdeşmiş, efsaneleşmiş haritaları vardır konu Counter-Strike’a geldiğindeyse birçoğumuzun aklına gelen ilk harita mükemmel dengesi ile Dust II, nam-ı diğer: de_dust2 olacaktır. Valve’nin dün yaptığı açıklama ve akabinde onu takip eden güncelleme ile efsane geri dönüyor! Dust II artık aktif haritalar statüsüne geri döndü ve profesyonel arenada tekrar boy göstermeye başlayacak.

2017 yılının başlarında aktif harita listesinden kaldırılan ve bakıma alınan koca çınar Dust II, sene boyunca yerini yenilenmiş Inferno’ya bırakmıştı. Valve’den gelen bu müjdeli haberin kimine göre negatif sayılabilecek tek yanı ise pek tabii bir haritanın havuzdan çıkarılacak olmasaydı. Bu talihsiz isim ise Cobblestone olarak belirlendi; özetle, bundan böyle profesyonel arenalarda Cobblestone yerini Dust II'ye bırakacak.

Profesyonel oyuncular tarafından bu değişiklik nasıl karşılanır, etkileri nasıl olur bilinmese de bir dönemin klasiğini, yenilenmiş hali ile profesyonel arenada tekrar görmek; biz izleyenler için bile oldukça keyifli bir deneyim olacak. Counter-Terorists Win!