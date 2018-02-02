Efsane FPS oyunu Counter Strike’ın ortak yapımcısı Jess Cliffe, bir çocuğu cinsel olarak istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Steam’in sahibi olan Valve ve genel anlamda oyun dünyası yeni bir olayla çalkalanıyor. Counter-Strike’ın ortak yapımcısı ve Valve çalışanı 36 yaşındaki Jess Cliffe, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandı.

Ayrıntılar şu anda son derece kısıtlı, ancak Seattle’ın haber merkezlerinden KIRO-7’nin yaptığı habere göre, Cliffe’in çocuklara cinsel istismarda bulunduğu fotoğraflar bulunmuş durumda. Cliffe aleyhindeki suçlamalar henüz kesinleşmedi, kesin sonuç bugün yapılacak dava sonucunda ortaya çıkacak. Konuyu bizim gibi incelemeye devam eden Valve, yaptığı açıklamada; halen yaşananları öğrenmeye çalıştıklarını ve istihdamın “daha fazla bilgi edinene kadar” askıya alındığını söyledi.

Cliffe, 2000’de Counter-Strike’ı Minh Le ile birlikte bir mod olarak kurdu. Half Life için bir mod geliştiren Cliffe, uzun bir dönemin en ünlü oyunlarından birinin altına imza atmış oldu. Counter Strike, Valve’un kasasına milyonlarca dolar kazandırmakla kalmadı, e-spor alanının en ünlü oyunlarından biri oldu. Valve’a bu denli büyük katkı yapmış bir ismin bu şekilde bir davayla anılması, Valve ekibi başta olmak üzere tüm CS oyuncularını üzdü.

Cliffe, dava sonucunda suçlu bulunursa, oyun sektöründe de sinema sektörüne benzer bir itiraf vurgunu görmeye başlayabiliriz.