Cowboy Bebop'ın Yönetmeninden Blade Runner Animesi!

Gelecek ay ülkemizde de vizyona girecek olan 1982 yapımı ünlü filmin devam filmi "Blade Runner 2049", başarılı bilim kurgu filminin severlerince epey heyecanla bekleniyor. Bu sırada ise Cowboy Bebop'ın yönetmeninin Blade Runner'a bir anime uyarlaması çekeceğini duyurdu.

1982 yapımı Harrison Ford'un başrolde olduğu başarılı bilim kurgu yapımı "Blade Runner"ın devam filmi, Blade "Runner 2049" gelecek ay ülkemiz de dahil olmak üzere vizyona girecek. 6 Ekim 2017'de sinemalarda izleyebileceğimiz devam filmi 1982 yapımı filmin hayranları tarafından da merakla bekleniyor. Bu sırada ise Cowboy Bebop'ın yönetmeni Shinichiro Watanabe meşhur bilim kurgu filminin Anime uyarlamasını yaptığını duyurdu.

1982 yapımı filmin 3 yıl sonrasını işleyecek olan uyarlama, kısa bir anime film olarak çıkacak. Yine orijinal filmin geçtiği fütüristik Los Angeles'da geçecek olan film, büyük elektrik kesintileri olduğu sırada şehirde olan problemleri işleyecek. Blade Runner Black Out 2022 adı verilecek olan film, devam filmiyle beraber görücüye çıkacak.

Projeyle ilgili kısa bir fragmanın da çıktığı yapımın yönetmeni Watanabe, Blade Runner'ın anime kariyerinde onu en çok etkileyen işlerden biri olduğunu ve projeyle ilgili bu yüzden heyecanlı olduğunu belirtti. Ayrıca Flying Lotus olarak bilinen ünlü elektronik müzisyeni Stephen Ellison'ın da kısa filmin müziklerini yapacağı da bilinenler arasında.

Yukarıdaki videodan fragmanını izleyebileceğiniz yapım, Sony Pictures Japan'ın (Sony Pictures'ın Japonya Resmi Sayfası) Youtube kanalında gösterime girecek. Kanalın sayfasına ise buradaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Blade Runner 2049 ve çıkacak olan anime uyarlaması için heyecanlı mısınız?