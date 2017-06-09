Akıllı Telefon Bağımlılığından Kurtulmanın En Kolay Yolu!

Eğer akıllı telefonlarla çok sık vakit geçirdiğinizi düşünüp bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorsanız ekranınızı tamamen siyah - beyaz yapmanız yeterli.

Bugüne kadar akıllı telefon bağımlılığına çözüm olarak onlarca yöntemle karşılaştık. Bu yöntemlerden bazıları gerçek anlamda işe yarasalar da genellikle fazlasıyla uzun ve uygulanamaz şeyler olduğundan dolayı bunları akıllı telefon bağımlılığına bir çözüm olarak değerlendiremiyorduk. Ancak aslında akıllı telefon bağımlılığından kurtulmanın çok daha kolay bir yolu var.

Eski Google çalışanı ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Time Well Spent'in kurucusu Tristan Harris, aslında akıllı telefon bağımlılığından kurtulmanın en kolay yolunun ekranı siyah - beyaz kullanmak olduğunu söylüyor. Nasıl siyah - beyaz hüzün dolu bir dünyada yaşamak istemiyor ancak canlı ve rengarenk dünyanın tadını çıkarmak istiyorsak, aynısı akıllı telefonlar için de geçerli.

Harris'in belirttiğine göre telefon ekranınızı bir süre boyunca siyah - beyaz olarak kullandığınızda bir süre sonra telefon tüm ilgi çekiciliğini kaybederek sadece ihtiyacınız için kullandığınız bir araca dönüşecek. Böylelikle de aslında bir anlamda ortaya çıkan bağımlılık azalacak.

Peki ekranı nasıl siyah - beyaz yaparız?

iOS için: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ekran Ayarları > Renk Filtreleri menüsüne girerek gri tonlarını seçtiğinizde ekranınızı siyah beyaz yapmış olacaksınız.

Android için: Android'te bu durum biraz karışık çünkü her cihazda bu özellik farklı olabiliyor. Ancak genel olarak Ayarlar > Erişilebilirlik > Görme menüsünden 'Siyah - Beyaz' seçeneğini aktif ederek ekranınızı siyah - beyaz yapabilirsiniz.

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