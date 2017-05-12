Ünlü boya markası Crayola, 200 yıl aradan sonra keşfedilen yeni bir renk pigmentini kullanarak yeni bir boya paleti üretmeye başlayacak. Eski renk paletleri ise 2017'nin sonuna kadar kullanımda kalacak.

Oregon Devlet Üniversitesi’nde Mas Subramanian tarafından 200 yıl aradan sonra, 2009 yılında yeni bir mavi renk pigmenti keşfedilmişti. Bu yeni pigment YlnMn olarak isimlendirilmişti. Şimdi ise ünlü boya markası, bu pigmenti kullanarak yeni bir boya seti çıkaracak. Mas Subramanian, “Biz herhangi bir renk bulma amaçlı deney yapmıyorduk. Yalnızca elektronik ortamda kullanılabilecek malzemeler üretmeye çalışıyorduk. Ancak deneyin sonunda bu yeni malzemeyi, hiç de beklemediğimiz bir biçimde, üretmiş olduk” ifadelerini kullandı. Yeni bulunan pigment, ısıyı emme özelliğine sahip. Eğer odanızda bulundurursanız, oda ısısının belli bir kısmını bünyesinde soğuracaktır. Standart mavi pigmentlerinden yaklaşık olarak 10 derecek kadar daha soğuk bir malzeme.

Crayola’nın CEO’su Smith Holland, ilettiği basın bildirisinde aldıkları kararı şöyle açıkladı: “Renk paletimizi inovatif ve trendlere uygun olarak düzenliyoruz. Bu nedenle bu yeni pigmentten, YlnMn’den ilham alarak yeni bir crayon kolleksiyonu çıkarıyoruz.”. Crayola, Oregon Eyaleti ile önümüzdeki birkaç gün içerisinde sözleşme imzalayarak üretim sürecini başlatacak.

