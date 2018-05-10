Futbol dünyasının popüler isimlerinden olan ve yaptığı işlerle gündeme oturan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, şimdi de Facebook’un yeni yayın servisi Facebook Watch için çekilecek dizi ile medyaya konu oldu.

Futbolla alakalı olmayanların bile adını çokça duyduğu ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, işinin dışında yardım sever kişiliği ve merhametliliğiyle de kendinden söz ettiriyordu. Bu noktada yeni bir futbol dizisi için kolları sıvayan Ronaldo, sosyal medya üzerinden yayınlanacak dizisi için Facebook ile anlaşma imzaladı.

Dizinin konusuna gelecek olursak, dizi son zamanlarda oldukça popüler olan kadın futbolu üzerine işlenecek. Taşra bölgelerde mücadele eden kızların hayatını konu alacak dizide tabii ki yaşanılan aşklar, aile hayatı ve günlük etkinlikler de izleyiciler ile buluşacak. Genç kızlardan oluşan futbol grubunun New York’a kadar uzanacak olmasıysa eminim ki diziye heyecan katacaktır.

Senaryosunu Liz Garcia ve Josh Harto’nun hazırlayacağı dizi, Facebook’un yeni yayın servisi Facebook Watch için çekilecek. Şu an için dizinin ismi netlik kazanmamış olsa da, işin için de Cristiano Ronaldo olunca olay ilgi çekici bir hal alıyor.