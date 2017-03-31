Bazı otoriteler tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Cristiano Ronaldo'nun heykeli, en ürkütücü korku filmlerinden kaçmış gibi görünüyor.

Cristiano Ronaldo dünyanın en ünlü, en iyi ve aynı zamanda yakışıklı futbolcularından biri. Bu nedenle hazırlanmış olan CR7'nin bronzdan heykeli, doğum tarihi 29 Mart'ta gösterime açıldı. Ama o kadar kötü yapılmış ki, gören herkes ve hatta kendisi bile "Keşke açmaz olaydınız" diyebilir.

Ronaldo, memleketi Portekiz'in Madeira Adaları'nda bulunan Funchal'da bir kahraman olarak görülüyor. Şehir, yerel havaalanını Cristiano Ronaldo Madeira Uluslararası Havalimanı olarak yeniden adlandırarak onu onurlandırmaya karar verdi ancak yenileme töreninde yapılan büst, pek de onurlu değil. Şaşırtıcı heykel, korku ve gerilim filmlerin kırması gibi.

Ronaldo'nun başarısızlığına olan duygusal tepkilerinden ötürü çocukluk oyun arkadaşları tarafından 'ağlak bebek' olarak adlandırıldığı söylenir. Bu heykeli görünce nasıl hissettiğini ancak hayal edebiliyoruz. Kabuslardan kaçma heykel, sosyal medya kullanıcılarından gereğini alıyor.

