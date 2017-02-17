Cristiano Ronaldo ve Angeline Jolie Türk Dizisinde Buluşuyor

Dünya yıldızları Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie, Türkiye'ye yerleşen bir Suriyeli mülteci ailenin hikayesini anlatacak 3 sezonluk dizide oynayacak.

Dünyanın yakından tanıdığı iki önemli isim Futbolun parlayan yüzü Cristiano Ronaldo ve Hollywood yıldızı Angelina Jolie, çekimleri Gaziantep'te başlayan Hayat Köprüsü isimli bir Türk dizisinde rol alacak.

Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie'nin yanı sıra yine dünya genelinde tanınan Lübnanlı şarkıcı Nensi Ajram ve Türk yeşilçam dünyasının yıldızlarının da oynayacağı 3 sezon sürecek dizi, Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeli bir mülteci ailenin yaşadıklarını anlatıyor.

Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie, Nensi Ajram ve Türk sinemasının yıldızlarını bir araya getiren, sosyal sorumluluk amacı güden Hayat Köprüsü isimli dizi Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde de yayınlanacak. Şu anda dizinin fragmanının çekimleri Gaziantep'te gerçekleşiyor.