Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, YouTube kanalı açtığını duyurdu. Kanal şimdiden milyonlarca aboneye ulaşmış durumda.

Pek çok kişiye göre tarihin en iyi futbolcularından bir tanesi olan Cristiano Ronaldo'dan pek de beklemediğimiz bir hamle geldi. Yıldız futbolcu, kişisel paylaşımlar yaptığı bir YouTube kanalı açtığını duyurdu. Kanal, şimdiden milyonlarca aboneye ulaşmış durumda.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, aslında uzun zamandır bir internet fenomeni. Ronaldo'nun X'te 112,6 milyon, Instagram'da ise 636 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Açılan YouTube kanalı, henüz bu abone sayılarına oldukça uzak olsa da çok yakında benzer istatistikler oluşacak gibi görünüyor.

Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı, açıldığı gibi 16 milyon aboneye ulaştı

Cristiano Ronaldo'nun YouTube hesabı, an itibarıyla 16 milyon aboneye sahip. Ayrıca an itibarıyla çoğu kısa olan 19 video yüklenmiş durumda. Bu videolar şimdiden 24,45 milyondan fazla görüntüleme sayısına ulaşmış durumda.

Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalını açtığı duyurusu şöyleydi:

Bekleyiş sona erdi! YouTube kanalım sonunda burada! SIUUU abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın

Eğer sizler de Cristiano Ronaldo'nun resmî YouTube kanalına abone olmak isterseniz buradaki bağlantı üzerinden "UR · Cristiano" isimli kanala ulaşabilirsiniz.