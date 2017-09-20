Japon firması 'Borderless'ın Kickstarter'da başlattığı akıllı kask projesi, motosiklet sürücülerinin tüm beklentilerini karşılıyor. Ama biraz tuzlu.

Akıllı ve güvenilir bir motosiklet kaskı yapmak için gerekli tüm teknolojiye sahibiz ama bir şekilde üreticiler böyle bir şeyi üretmekte güçlük çektiler bu zamana değin. Bu işe soyunan birkaç firmaya Japon firması ‘Borderless’ da katılarak, ‘CrossHelmet’ kaskını Kickstarter’da satışa sunuyor.

CrossHelmet, akıllı bir kasktan bekleyeceğiniz her fonksiyona sahip. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak:

Kafa üstü görüntü: Kafanızın üstünde bulunan bir çift ekranla ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu, navigasyon, istatistikler gibi bilgiler alınabilir.

Arka görüş kamerası: Kaskın arkasına yerleştirilen kamera ile arkanızda ne olup bittiğini net şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bunun için kafanızı bütünüyle arkaya çevirmeniz gerekmiyor.

Bluetooth bağlantısı: Müzik dinleyebilir, arama yapabilir, Group Talk’u kullanabilir, dijital asistanları kullanabilir ve CrossSound Control adlı özellikle daha rahat bir motor kullanımı sağlamak için ses izolasyonu yapabilirsiniz.

Dokunmatik kontroller: Kaskla etkileşim kurmak için illa da sesli olarak konuşmanız gerekmiyor. Sağ bölümde bulunan dokunmatik panel, eldivenlerle işlem görecek kadar hassas gibi.

Kask teknoloji ile donanmış olmakla birlikte, güvenliğe de önem verilmiş. Yüz bölümünün tamamı aerodinamik ve güvenlik ön planda tutularak tasarlanmış.

Perakende satışının 1799$ civarında olması beklenen kask için Kickstarter’dan 1399$’a ön sipariş verebilirsiniz.