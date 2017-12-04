İçine Dünyaları Sığdırabileceğiniz 128 GB'lık Yeni RAM

Cruical, sunucular için aşırı pahalı 128 GB'lık DDR4 RAM'ini tanıttı.

Evinizde bulunan bilgisayarların RAM miktarı ne kadar? Normal bir bilgisayarınız varsa RAM'i 8 veya 16 GB'dir -diye tahmin ediyorum-. Bu RAM’ler slotlara 4x4 veya 8x8 şeklinde yayılır. Tek slotta ne kadar fazla RAM miktarı varsa fiyat doğru orantılı şekilde artar. Bu yüzden firmalar 32 GB RAM taksalar bile bunları 4 slota 8’er şekilde bölmeyi tercih ederler.

Peki, çok fazla RAM miktarı gerektiren server bilgisayarlarda durum nasıl işliyor? Cruical, sunucular için yeni bir RAM duyurdu. Tek bir slotta 128 GB DDR4-2666 LRDIMM RAM bellek bulunan yeni nesil teknolojili RAM’ler, hem AMD EPYC sistemlerinde hem de Intel Xeon sistemlerinde kullanılabiliyor. Cruical bunun dışında RAM’lerin genel olarak Intel Xeon işlemcilerle çalışabilmesi için geliştirildiğini açıkladı. Yani AMD ile çalışabiliyor, ancak tam performans için Intel Xeon işlemcisinden faydalanmanız doğru olacaktır.

Server bilgisayarların anakartında RAM takmak için çok daha fazla slot bulunuyor, ancak bu slotların yetmediği durumlarda tek bir fiyatı 3999 dolar olan bu yeni Cruical bellekleri kullanılabilecek.

20 nm üretim teknolojisi kullanılarak üretilen Cruical bellekler, 1.2 V ile 2666 MT/S hızında çalışabiliyorlar. Normalde 12 RAM slotu bulunan bir anakarta 64 GB’lık RAM’ler takacak olsak 768GB’lık bellek kapasitesi ile karşılaşırdık. Bu oran Cruical bellekler sayesinde 1.5 TB’a kadar çıkacak.

Sunucu bilgisayarları bizim evimizde kullandığımız bilgisayarlardan çok daha farklı çalışır. Bazı konularda bizim bilgisayarlarımızdan çok daha hızlı olan bu bilgisayarlar, bazı konularda ise büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Yani “1.5 TB RAM var, bununla da ne GTA 5 oynanır be” demeyin.