CryptoKitties Bir Haftada 1.3 Milyon Dolar İşlem Gördü

Ethereum adı verilen ve merkezi olmayan bir sistem üzerinde, kripto para ile alınıp satılan kediler açık arttırma ya da çiftleştirme yöntemleriyle satışa sunuluyorlar.

Birkaç gün önce kullanılmaya başlanan CryptoKitties , temel itibariyle Pokemon kartlarının Ethereum blok zinciri üzerinde yer alan dijital versiyonuna benziyorlar. Teknoloji dünyasında yaygınlaşma eğilimini yakalayan her kavram gibi bu da hızla büyümeye başladı.

Vancouver ve San Francisco’da bulunan tasarım stüdyosu AxiomZen’in yaptığı oyun, kripto para dünyasında son moda. Hatta belki de genel anlamda teknoloji dünyasında.

İnsanlar bu oyun için çılgınca para harcıyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 1.3 milyon dolarlık işlem yapıldı. Satışı yapılan kedilerden bazıları 50ETH (yaklaşık 23 dolar) civarında iken, ‘genesis’ tipi kediler ise 246 ETH’ye (113$) satılıyor. Oyunun satışlarını takip eden bu site, bugüne kadar yapılan en yüksek seviyedeki alımları listelemiş. Her yaygın oyunda olduğu gibi bu oyunda da fiyatlar hızla artış eğilimine girerek, dalgalanma özelliği gösteriyor. Şu an itibariyle en ucuz kedinin maliyeti 0.03ETH (12$).

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki oyun Ethereum blok zinciri üzerinde oynandığı için oyunun kontrolünün yapıldığı merkezi bir birim yok. Yani kedilerin gerçek sahibi kullanıcılar oluyor. Her şeyin merkezi bir veri tabanında toplandığı ve firmanın kapanması durumunda evcil hayvanınızın silindiği Neopets oyununun aksine CryptoKitties merkezi olmadığı için Ethereum blok zinciri üzerinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecekler.

Oyun, AxiomZen’in hazırladığı 5 Ethereum akıllı kontratı seti üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar bu kontratla kendi Ethereum adresleri üzerinden etkileşimde bulunuyorlar. Şu an itibariyle bunu yapmanın en kolay yolu, tarayıcınızdan doğrudan Ethereum gönderip almanızı sağlayan‘MetaMask’ adlı Chrome eklentisini kullanmak. Daha sonra CryptoKitties’in sitesine giderek, kedileri satın alabiliyor ve beslemeye başlayabiliyorsunuz.

An itibariyle Ethereum ağ trafiğinin %15’i, oyuna ayrılmış durumda. Tabii bu durum oyunu ağ üzerindeki en popüler akıllı işlem haline getiriyor. Dikkatinize sunmak anlamında belirtmek gerekirse ağ üzerinde en popüler olan ikinci uygulama ise %8’lik ağ işlemine sahip olan EtherDelta adlı sevilen merkezi olmayan jeton takası uygulaması.

Oyunun oynanma şekli

Oyun, 100 adet ‘Kurucu Kedicik’ bulunuyor. Aynı zamanda yeni ‘Gen 0’ adı verilen her 15 dakikada bir yayınlanan bir kedi cinsi bulunuyor. Bu kedilerin fiyatları, son satılan 5 kedinin ortalaması alınarak, üzerine %50’lik ekleme yapılmak suretiyle belirleniyor. Fakat bu fiyat, 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde düşmeye başlıyor. Ta ki bir başkası kedinizi satın alana kadar.

Bunun yanında herkesin açık artırma yöntemiyle kedilerini satma hakkı da var. Bu satış tipinde başlangıç ve bitiş fiyatları belirlendikten sonra kediniz satın alınana kadar fiyat düşmeye başlıyor. Örneğin bir kediyi bir günlük açık arttırma yöntemiyle, 1 ETH açılış fiyatı ve 0 ETH kapanış fiyatı ile satışa sunabiliyorsunuz. Diyelim ki birileri 12 saat sonra kedinizi satın alacak. O takdirde size 5 ETH ödeme yapması gerekiyor.

Aynı zamanda oyunun ‘Siring’ adını verdiği ‘çiftleştirme’ yöntemiyle de kedi oluşturabiliyorsunuz. Kedinizi belirli bir ether miktarı için çiftleştirme için koyabiliyorsunuz. Çiftleştirmeye konulan kediler, başkalarının kedisiyle çiftleştirilebiliyor. Bu durumda siz ethereum cinsinden ödemenizi alırken, yavruları da ödemeyi yapan kişi alıyor. Ya da kedinizin bir başkasınınkiyle çiftleştirilmesi için ödeme yapabiliyorsunuz. Bu durumda da siz yavruları alırken, karşı taraf ise ether’i alıyor.

Sakinlik döneminde yeni bir kedi çiftleştirmek, bir saatten bir haftaya kadar sürebiliyor. Zaman ne kadar kısa olursa sizin için o kadar iyi oluyor çünkü böylece yavruları daha kısa sürede satabiliyor ve tekrar çiftleştirmeye gidebiliyorsunuz. Yani en kısa kızışma dönemine sahip olan kedi, genellikle daha çok paraya satılıyor.

Tüm bu işlemlerden Axiom’un karı, ilk 100 kedi satışından toplanan etherin saklanmasından geliyor. Buna ek olarak her 25 dakikada bir satılan, yeni üretilen kedilerin satışından elde edilen paraların toplanmasından da. Aynı zamanda tüm açık arttırma ve çiftleştirme işlemlerinden de %3.75 masraf alıyor. Eğer CryptoKitties’in web sitesine gitmeden doğrudan akıllı kontratla işinizi görürseniz, %3.75’lik masrafı ödemek zorunda kalmazsınız.

Oyunla ilgili genel detaylar bu şekilde ama birkaç küçük nüans daha bulunuyor. Bu adreste oyunla ilgili gelecek planlar ve detaylı bilgiler yer alıyor.