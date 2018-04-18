2018 başından bu yana değer kayıplarıyla andığımız kripto para piyasasındaki grafikler, bir oyun yapımcısına ilham verdi. Gözümüzün görmeye alışık olduğu bu oyun tarzında dağlar tepeler yerine artık kripto paraların inişli çıkışlı değer grafikleri var.

Borsaya, finansal tablolara ve grafiklere ilginiz varsa, kripto para dünyasında gördüğünüz grafikler de size hiç yabancı gelmemiştir. İnternet üzerinde pek çok kripto para servisi, para birimlerinin anlık değer çizelgelerini grafikler şeklinde sunuyorlar. Bu grafikler saatlik, günlük, haftalık, aylık ya da tüm zamanlar olarak görüntülenebiliyor. Ayrıca bir kripto paranın fiyatına ilişkin grafiğinin yanı sıra, toplam market değerine ilişkin ikinci bir grafiği de bulunuyor.



Örneğin, CoinMarketCap sitesine göre Bitcoin'in 1 yıllık grafiği. Mavi çizgi toplam market değeri, yeşil çizgi fiyatını ifade ediyor.

Ancak bir oyun geliştiricisi, kripto paraların son 3 aydır can sıkmasından dolayı çok sıkılmış olacak ki yatırım hayallerini mevcut işiyle bir araya getirmiş. CryptoRider isimli oyun, hem Android hem de iOS mağazalarında sıklıkla görmeye alıştığımız line-rider cinsi oyunlar gibi. Tek farkı pistin dağlar tepeler, engebeli yollar yerine kripto paraların değer grafikleri olması.

Oyuncular, para birimlerinin toplam market değeri grafikleri üzerinde drag yarışları da yapabiliyorlar:

Epey kreatif bir fikirden yola çıkan oyunda, oyun içi araç satın almak için grafiklerden oluşan parkurdan topladığınız kripto paraları kullanıyorsunuz. Satın aldığınız arabaların ise sadece renkleri değişiyor.

CryptoRider için hem iOS hem de Android bağlantılarını aşağıya bırakıyoruz. Oyuın içinde bulacağınız şimdilik 10 farklı parkur var ve yakın zamanda anlık grafiklerle güncellenecek.