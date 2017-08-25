Crytek'in Oyunu Warface'e Devasa Çernobil Haritası Geliyor

Crytek'in geliştirdiği Warface'e devasa Çernobil haritası gelecek. Çernobil'de çalışan insanlar için kurulan Pripyat şehrine gideceğimiz oyunun yeni haritasının 2017'nin sonlarına doğru çıkacağı açıklandı.

Crytek’in geliştiriciliğini My.com’un ise yayıncılığını üstlendiği Warface için yepyeni içerikler geliyor. Gamescom 2017’de yayınlanan bilgilere göre oyuna, Çernobil faciasından önce santralin çalışanlarının yaşadığı “Pripyat” şehri eklenecek. Oyuncular bu terk edilmiş şehre giderek, yeni oyun mekanikleri ile birlikte yepyeni bir deneyim yaşayacaklar.

2017’nin sonlarına doğru yayınlanacağı belirtilen Pripyat güncellemesinin, Warface için en sağlam grafikli güncelleme olacağı düşünülüyor. Son derece tehlikeli bir yer olan Pripyat’ın atmosferik ortamı, oyunculara özellikle kıyamet sonrası ortamın nasıl olacağını gösteriyor. Zaten orijinali Ukrayna’da bulunan Pripyat şehri, yıllarca kullanılmayarak hayalet şehre döndüğü için turist akınına uğruyor. Çernobil nükleer santralini ve oluşturduğu etkiyi görmek isteyen milyonlarca insan, Ukrayna’nın bu bölgesine ziyarette bulunuyor.

3 Türk kardeş tarafından kurulan Alman asıllı Crytek firmasının geliştirdiği Warface, 48 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla tüm dünyada fazlasıyla sevilen bir oyun halini aldı. Yeni harita paketi ile birlikte Çernobil’e inecek oyunun oyuncu kitlesini daha fazla artırması bekleniyor.