Crytek'de çalıştığını iddia eden Reddit kullanıcısı, Crytek'in paraları yine geç ödediğini açıkladı. Birçok kişinin kandırıldığını ve işten çıkarıldığını belirten çalışan, Crytek'in durumunu yeniden gözler önüne serdi.

2016'nın sonlarına doğru 3 Türk kardeşin sahibi olduğu Crytek'in küçülmeye gittiğini belirtmiştik. Şirket birçok çalışanına aylarca parasını ödeyememiş, sorunlarla daha fazla baş edemeyerek bazılarını işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

Birçok stüdyosunu kapayan Crytek’te kriz sonlanmamış gözüküyor. Şu anda şirkette çalıştığını iddia eden gizli bir Reddit kullanıcısı, şirketin Mart 2017'ye geldiğimiz bu günlerde de maaşları düzenli ödeyemediğini belirtti. En son aldıkları düzenli maaşın geçen sene Nisan 2016 olduğunu belirten çalışan bu durumdan bir hayli dert yandı.

Alınan maaşların hep geç yatırıldığını belirten “paymecrytek” isimli Reddit kullanıcısı, maaşların hangi ay ne kadar geç kaldığı konusunda da bilgi verdi. Geçen sene 9 Haziran’da maaşların 10 gün geç alındığını, Temmuz’da 2 hafta geç alındığını, Ağustos’da ise 2 haftadan fazla geciktiğini belirten çalışan, Eylül ve Kasım aylarında bir aylık gecikme yaşadıklarını belirtmiş.

Yerli kardeşlerin sahibi olduğu Türk asıllı Alman şirket zor günlerini atlattı diye düşünüyorduk, ancak iddialara göre sorun çözülebilmiş değil.

Çalışanın açıklamalarına göre Avni Yerli, bütün ekiple bir toplantı yapmış ve herkese umut vermiş. Ancak ardından Warface’i Ruslara satınca pazarlama ve yayında çalışan birçok çalışan işten çıkarılmış. Bu süreçte maaşların hala geç gelmeye devam ettiğini belirten paymecrytek, bu süreç böyle devam ederken, Faruk Yerli’nin kendisine son model bir Lamborghini aldığını da belirtiyor.

Oldukça dertli gözüken çalışan, bir sonraki maaş zamanının ne zaman olacağını bilmedikleri için süpermarkete gittiklerinde daha dikkatli davrandıklarını ekliyor.

Bu sözlerinin ardından 'neden başka iş aramıyorsun?' sorularına cevaben, bu işin Amerika’da kolaylıkla bulunabileceğini ancak Almanya’da pek de mümkün olmadığını belirtiyor.

Bu yazıyı şirketi lekelemek isteyen bir kullanıcı da yazmış olabilir. Ancak, eğer sözlerinde haklıysa, şirketin yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var gözüküyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamada Crytek’e 500 milyon dolarlık yatırım yapılacağı konuşuluyordu. Ancak bu durum, henüz sonuçlanmamış gözüküyor.

Bu arada orijinal yazıya ulaşmak istiyorsanız Reddit'in şuradaki sayfasına gidebilirsiniz.