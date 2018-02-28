Crytek'in CEO'su Cevat Yerli Şirketten Ayrılıyor!

Far Cry ve Crysis gibi oyun dünyasında önemli yer edinmiş yapımlara imza atan Cevat Yerli geri çekilmeye karar verdi.

Oyun dünyasındaki uzun soluklu maceraları bir oyun fuarında Ubisoft yetkililerine gösterdikleri teknoloji demosu ile başlayan ve Far Cry gibi bir efsaneye imza atarak oyun dünyasına damga vuran Yerli Kardeşler cephesinde sular durulmuyor. Son yıllarda yaşadıkları sorunları bir türlü aşamayan Crytek'te Cevat Yerli şirketin yönetiminden çekiliyor.

Her ne kadar grafikleri ve atmosferi ile başarılı olsalar da oyuncuların gözünde Far Cry'in oluşturduğu beklentileri bir türlü karşılayamayan Crysis oyunları ve ardı ardına gelen başarısız hamleler sonrası 2014 yılında ciddi bir mali krize giren ve 2015 yılında Amazon'dan aldığı yardım, daha sonrasında da dünya çapındaki çeşitli stüdyolarını kapatıp Warface'in yayın haklarını da satarak mali krizini aşmaya çalışan Crytek bir türlü belini doğrultamamıştı. 2017'nin Ağustos ayında çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek hale geldiği söylenen Crytek'de şimdi de şirketin kurucusu ve CEO'su olan Cevat Yerli'nin ayrılışı gündem oldu.

Bundan sonraki dönemlerde 'stratejik hissedar' olarak şirkete dışardan destek verecek olan Cevat Yerli, koltuğunu kardeşleri Avni Yerli ve Faruk Yerli'ye teslim edecek. Yarattığı şaşa ve büyük beklentiler sonucu son 4-5 yılda adeta tepe taklak olan Crytek'in önümüzdeki dönemde toparlanmasını diliyoruz.