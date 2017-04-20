İki Türk kardeşin kurduğu Alman oyun devi Crytek, iddialara göre şimdi de kirayı ve çalışanlarının maaşlarını ödemediği gerekçesiyle Shangai'deki stüdyosunu kapamak zorunda kaldı.

İki Türk kardeşin kurduğu, özellikle Crysis oyunuyla tüm dünyada adını duyurmayı başaran Almanya merkezli oyun şirketi Crytek'i aylardır iflasın eşiğinde olduğu ve ciddi bir küçülmeye gittiği haberleriyle ne yazık ki duruyoruz. Crytek'ten buna benzer bir haber daha geldi.

Niko Partners analisti Danial Ahmad, 2016 yılında sunduğu raporda Crytek'in Shangai'deki stüdyosunun uzun süredir kirasını ödeyemediğini ve çalışanlarına da uzun süredir maaş veremediğini söylemişti.

Şimdi ise iddialara göre şirket, uzun süredir bu durumu telafi edemedi ve Shangai stüdyosunu kapatmak zorunda kaldı. Ayrıca yine iddialara göre bazı şirket çalışanları 7 aydır maaşlarının yatmadığını söylüyor. Öte yandan Shangai stüdyosunun kapandığı resmi olarak açıklanmış değil ancak şirketin çalışanları bunu doğruluyor.

Açıkçası Crytek'in böylesine sıkıntılı bir durum içine girmesi birçoğumuzu üzdü, yine de şirket her ne kadar sıkıntıda olursa olsun bir şekilde çalışanlarının emeklerinin karşılığını ödemek zorunda. Olayın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz ancak umarız Crytek en kısa sürede tüm bu problemleri atlatmayı başarır.