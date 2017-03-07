Crytek Küçüldü: Karadeniz Stüdyosunu SEGA'ya Devretti!

Crytek'den bir küçülme daha. Firma, 70 kişilik Karadeniz stüdyosunu sattı.

3 Türk kardeşin kurduğu Alman firma Crytek’in başı beladan kurtulamıyor. Şirket sürekli küçülmek zorunda kalıyor. Çalışanlara parasını zamanında ödeyemeyen Crytek, şimdide stüdyolarını satmaya başladı. Crytek’in Karedeniz Stüdyosu SEGA’ya satıldı.

Bulgaristan’da bulunan Karadeniz stüdyosunu SEGA’ya satarak küçülmeye devam eden Crytek’in ne yapacağı belli değil. Karadeniz stüdyosunda toplam 60 kişi bulunuyordu. Aynı ekip, bundan sonraki çalışmalarını Creative Assembly için yapacak. Crytek’i kuran 3 kardeşten biri olan ve şirketin şu anda genel müdürlük görevini üstlenen Avni Yerli, yaptığı açıklamada şirketin bir süredir Creative Assembly ile beraber çalıştığını belirtti. Beraber çalışmanın alışkanlığı ile birlikte Crytek’in Black Sea (Karadeniz) stüdyosu bundan sonra Creative Assembly için çalışacak.

Crysis ile hayatımıza giren ve hepimizin fazlasıyla sevdiği bir şirket haline gelen Crytek, eski günlerini fazlasıyla arıyor. Şu anda yöneldikleri alan Cry Engine Oyun motoru ile geliştiricilere destek vermek.

Bundan bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Crytek’e 500 milyon dolar değerinde yatırım yapılacağından bahsetmişti. Ancak bu yatırımın henüz gerçekleşmediğini öngörüyoruz.

Creative Assembly, 2005 yılında SEGA tarafından satın alınan bir firma. SEGA, Crytek’in Karadeniz ekibini Creative Assembly ekibini genişletmek için satın aldı. Creative Assembly’i bilmeyenleriniz için, 'Total War ve Halo Wars' serileri demem yeterli olur sanırım.