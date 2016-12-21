Crytek’ten Beklenen Açıklama Geldi: Bazı Stüdyolarımızı Kapatıyoruz!

Son zamanlarda ekonomik problemlerle boğuştuğu iddia edilen Yerli kardeşlerin sahibi olduğu Crytek, bazı stüdyoları kapatma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta Crytek’le ilgili yapılan yorumlar hiçte iç açıcı değildi. Özellikle bir Crytek çalışanının Imgur üzerinden paylaştığı, neredeyse isyan eder noktasına geldiği sözlerini hatırlarsanız. Bu gelişmelerin oyun dünyası arasında hızlıca yayılmasının ardından doğrusu Crytek’ten bir açıklama bekliyorduk ve o açıklama nihayet geldi.

Dün akşam yapılan duyuru ile şirket, kendi içlerinde bazı değişiklikler yaparak bundan sonra geliştirme ayağının yalnızca Frankfurt ve Kiev’deki stüdyolarında sürdürüleceğini, premium IP’ler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Crytek’in genel stratejisinin temel direklerinden birinin oyun motorları CRYENGINE olduğunu belirten şirket, bağımsız geliştiricilerin düzenli olarak motor güncellemeleri ile hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti. Alınan bu kararın temelinde ise işleri güvence altına alıp istikrarlı bir gelecek sağlamak bulunuyor.

Şirketin ilk olarak Türkiye, Çin, Macaristan, Bulgaristan ve Güney Kore’deki stüdyolarını kapattığı belirtilmiş olsa da bir son dakika bilgisine göre yalnızca geliştirici stüdyolar kapanacak. Yani dağıtımcı konumunda yer alan stüdyolar geliştirici ekiple çalışmasını sürdürecek. Bu da şirketin ‘şimdilik’ İstanbul stüdyosunu kapatmayacağı anlamına geliyor.