Crytek, Türkiye’de Davalık Oldu!

Crytek İstanbul, çalıştırdığı bir işçiyi hakkını vermeden çıkardığı için davalık oldu.

Crysis oyunu ile adından tüm dünyada söz ettiren Türk asıllı Alman firması Crytek, İstanbul Şubesi’nde işten çıkardığı bir çalışan ile mahkemelik oldu. Cry Engine oyun motoru ile Crysis, Ryse, Warface gibi adından sıklıkla söz ettiren yapımlar sunan firma, geçtiğimiz dönemde pek çok ülkede şubesini kapatmış ve ciddi anlamda küçülmeye gitmişti.

Şirket, İstanbul şubesine bir hamle düzenlememişti, ancak ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında olaylar İstanbul şubesine sıçramaya başladı. Volkan Turan isimli bir Crytek çalışanı, 25 Ekim itibariyle 3 yıl 7 ay çalıştığı Crytek firmasından çıkarıldığını, üstelik hak ettiği çıkış parasını da alamadığını belirtti. Bu olayın ardından mahkemeye başvurduğunu söyleyen Turan, avukatı ve kendisinin bu davadan umutlu olduğunu, ancak sonuç için bir süre daha geçmesi gerektiğini söyledi.

Crytek Operasyonları Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Turan, Crytek’in sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini belirtti. Bu duruma istinaden Crytek İstanbul’u mahkemeye veren Turan, bu konuda hakkını aramaya çalışacak.

Peki, sizce bu dava sonucunda kazanan kim olacaktır? Olaylar Turan’ın anlattığı gibi gerçekleşmişse, pek sorun yaşanmadan hak ettiği davayı kazanıp parasını alacaktır. Yine de böyle olup olmayacağını zaman gösterecek.