CS:GO'daki Dust2 Haritası, Artık Turnuvalarda Olmayacak

Valve, efsanevi Dust2 haritasını turnuvalardan çıkarma kararı aldı. Ancak çok sevilen harita için yolun sonu henüz gelmiş değil. Oyuncular, onun nimetlerinden faydalanmaya devam edecek.

Valve, cuma günü oyun müdavimlerin üzen bir açıklamaya imza attı. CS:GO'nun en sevilen haritalarından biri olan Dust2, aktif görevler arasından çıkarıldı. En sevilen haritalardan biri olan Dust2'de standart karşılaşmalar kullananilse de, büyük turnuvalarda kullanılmayacak. Dust2'nin yerini ise Inferno haritası olacak, böylece efsanevi bir dönem daha sona erecek.

Valve sözcüsü, ELEAGE Major 2017 organizasyonu sorasında "Inferno aktif göreve döndü! Harita, Dust2'nin yerine Aktif Görev'de yer alacak ve bir sonraki CS: GO Major güncellemesinde bulunacak. Güncellenmiş Aktif Görev havuzu, Eşleştirme'yi tercih ettiğinizde otomatik olarak seçilecek." açıklamasını yaptı.

Yine de Dust2'nin sonu gelmiş değil. Counter Strike tutkunları için Dust2'ye özel bir kategori şekillendirildi: Oyuncular bu haritayı, sıradan ve ölüm modlarında kullanmayı seçebilecek. Bu nadir bir vaka ve Dust2'nin ne kadar popüler olduğunun da kanıtı.

Efsanevi haritadaki bir mekan

Söz konusu durum, yaklaşmakta olan IEM Katowice 2017 organizasyonunda takımlar için bazı sıkıntılara neden olabilir. Çünkü Inferno, Dust2'ye göre daha dar sokaklara ve kalabilik bir mimariye sahip. Şimdi takımlar, söz konusu harita üzerinde sürekli pratik yapmak zorunda.

Dust2 haritası, 2001 yılında David Johnston tarafından Dust1'in devamı olarak geliştirilmişti. O yıllarda geliştirme süreci üzerine yazan Johnston, Toz için layık bir halef yaratmak istediğini söylemişti. Johnston, "Bu yeni haritanın sadece Toz'un devamı değil, Toz'la ortak olan her şey ile alakalı olduğuna emin olmam şart." ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler, önceki haritadan kalan bazı simgesel kemerlerinin, yolların ve binaların kullanılmasını ancak tüm yapının öncü mimariler üzerine inşa edilmeyeceğini anlamına geliyordu. Zira Dust1 fazlasıyla yenilikçiydi. Dust2 haritası için monotonluk gibi bir seçenek kabul edilemezdi. Johnston şu sözleri kullanıyordu:

"Kaplamaların, bir zeminde veya tavanda kolayca görülebilecek ya da oyuncu üstünde asılı kalacak şekilde tasarlanmasına izin veremezdim. Bir döşeme, asla dikey çizgili olarak tasarlanmayacaktı. Daha da önemlisi aynı düz duvar, oyuncunun önüne ikiden fazla çıkmayacak ve sınırları belli olacaktı."

Johnston, Dust1'nin kompakt halini korurken, genişlik açısından da nefes almayı planlıyordu. Dust1'deki odalar, sekizgen mimarilerden biraz daha büyüktü ve bu durum, bazen oyuncularda daralma hissine neden oluyordu. Bazı eylemler de kısıtlanmak zorundaydı.

Haritanın genel tasarımı hakkında en dikkat çeken şey, Johnston'un tesadüfen yaptığı bir hataydı. Tuval üzerine kompozisyon düzenlemeden resim yapmaya çalışmak gibi, mekanlar boşluktan fırlıyordu.



Johnston, "Haritayı yanlışlıkla inşa ettim ve ayrıntıları Worldcraft'ın izin verdiği alanın en uç noktasına ulaştıracak şekilde doldurdum" açıklamasını yapmış ve "Ancak, haritayı tamamen ters yönde taşımak yerine(binlerce birimden söz ediyoruz) o noktada sıkışıp kaldım. Teröristlerin yeniden doğuş alanının gelişmesi, bu nedenle bu kadar uzun sürdü." itirafında bulunmuştu.