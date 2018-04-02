CS:GO’ya Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı!

CS:GO’nun pazarını allak bullak eden yeni güncellemeye karşılık yeni bir imza kampanyası başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde CS:GO’ya gelen yeni bir güncelleme, zaten her geçen gün azalan oyuncu kitlesini çok sinirlendirmişti. Dünyanın en ünlü FPS oyunları arasında yer alan CS:GO, geçen hafta yayınladığı güncellemeyle bundan sonra Steam’den bir ürün satın alındığında bu ürünün tekrar satılması veya takas edilmesi için bir hafta bekleneceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından en pahalı eşyadan en ucuzuna kadar pazar piyasasında genel bir düşüş yaşandı.

Steam, alınan bu önlemin üçüncü taraf yazılımlarının önüne geçmek için kullanıldığını açıkladı. Oyuncuların bu hizmette son derece sıkı bir şekilde ticaret yaptıklarını belirten Valve, bunun ötesine geçmek istediklerini belirtti.

PUBG ve Fortnite’tan büyük yaralar almasına rağmen canlı pazarı sayesinde oyuncuların desteğini almaya devam eden CS:GO, bu hamlesiyle bir nevi kendi ayağına sıkmış oldu. Oyuncular, bu önlemin gereksiz olduğunu düşünerek bir imza kampanyası başlattılar. Şimdiden 90 bin kişinin imza attığı olay için tepkilerin daha da artması bekleniyor.

Valve, bu devasa imza kampanyasının ardından olayın farkına varıp pazara yeni bir düzenleme yapacak mı, ilerleyen günlerde göreceğiz. Peki, sizce Valve’un yaptığı bu güncelleme gerçekten de kullanıcılar için mi yapıldı?