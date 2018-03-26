CS: Go, Hilecilerin Fişini Çekmek İçin Çalışıyor

İnternet kafe gençliğinin ve hatta yetişkinlerin popüler oyunu olan CS: Go'nun geliştiricileri, hilecileri tarihe gömmeyi amaçlıyor.

Tüm popüler FPS oyunlarında, oyuncu düşmanı hileci arkadaşlar mevcut. Hatırlayın, bir zamanların popüler oyunu olan Metin 2'de dahi 'level kasmak' için haritada görev bitirebilmeye uğraştığımız sırada, aradığımız köpeklerin yalnızca tek bir adama doğru koştuğunu gördüğümüzde nasıl da cinnet geçiriyorduk.

Valve, dünya'daki en popüler FPS oyunlarından biri olan - özellikle Rusya'da - CS: Go'daki hileci oyuncuları haritalarından silmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada, CS: Global Offensive 2014'de dünyada en çok oynanan oyun olmuştu.

Valve cephesinden gelen açıklamaya göre, oyunu tatsızlaştıran 'hileciler' ile mücadele etmek oldukça değerli ve sağlam bir iş gücü gerektiriyor. Valve'ın programcılarından John McDonald'ın, oyun geliştiricileri konferansında yaptığı açıklamaya göre, Valve hileciler ile ilgili uzunca bir süredir derin bir araştırma ve öğrenme safhasını geride bıraktı. An itibarı ile günde en az 600.000 tane 5v5'lik CS:GO maçı yapılıyor ve bu maçlarda hile yapılıp yapılmadığını tespit etmek için tam 1700 tane, özel CPU'lu bilgisayarla hilecilerin tespiti sağlanmaya çalışılıyor.

Günümüzde e-spor kavramının artık ciddi ciddi bir iş kolu haline geldiği ve bu işten ekmek yiyen, geçim sağlayan binlerce oyuncu olduğu da düşünülünce, Valve'ın konuya ciddi bir biçimde eğilmesi sevindirici diyebiliriz.