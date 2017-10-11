CS:GO'nun En Ünlü Haritası Dust 2'ye Güncelleme Geldi!

CS:GO oyuncularının açık ara en çok oynadığı harita olan Dust 2'ye tasarım başta olmak üzere ufak dokunuşların olduğu güncelleme geldi.

Valve, Counter Strike haritaları arasında en ünlüsü olan Dust 2’yi güncelliyor. Dün yayınladığımız haberde Valve’ın bunu Twitter hesabından duyurduğunu belirtmiştik. Bugün ise efsane haritanın yeni versiyonu CS:GO Beta sürümünde denenebilir duruma geldi.

Modern haritalara daha uyumlu hale getirilen Dust 2 kökten bir değişiklik yerine daha çok küçük ince dokunuşlar ve kaplama açısından değiştirildi. CS:GO’nun en dengeli haritalarından birisi olarak kabul edilen Dust 2’ye gelen yeniliklerden en dikkat çekici olanı haritanın doku çözünürlüğünün 4 kat artırılması oldu.

Bunun dışında haritanın belirli bölgelerinde ufak değişiklikler yapan Valve, Bombsite B alanına giden tünellerdeki karanlık lekeleri, parçalanan bir çatıdan çıkan ışık huzmeleri ile donatıyor.

Bununla birlikte bomba alanında parçalanmış otomobil, daha serbest bir oyuncu akışı için çok az hareket ettirildi.

Bunlarla birlikte karakterleri de baştan elden geçiren Valve, daha kaliteli ve güncel karakter modelleri tasarladı.

Eğer yeni haritayı hemen oynamak istiyorsanız CS:GO Beta sürümüne gitmelisiniz. Haritayı test ettiyseniz görüşleriniz nelerdir? Sizce eski haliyle kalması daha mı güzeldi? Yorumlarınızı bekliyorum.