CS:GO'nun Yeni Dust 2 Haritası Hakkında İlk Bilgiler

Counter Strike: Global Offensive'a gelen güncelleme ile yenilenen Dust 2 haritası hakkında yapılan yorumları ve harita incelemesini derledik.

Counter Strike: Global Offensive oyuncularının en çok oynadığı harita olan Dust 2, şu sıralar betada güncellenmiş versiyonuyla test ediliyor. Eski haritaya göre pek çok yenilik getiren Valve, bunları kullanıcıların gözüne sokmadan yapmak istemiş, ancak en ince detayların bile önemli olduğu bir haritada ince ayarlar demek, tüm haritanın değiştiği anlamına gelir.

Bu işin altından çok iyi bir şekilde kalkmış gibi gözüken Valve, haritayı test eden oyunculardan olumlu yorumlar alıyor. Henüz betada olduğu için birçok hata düzeltmesi ve değişiklikler olacaktır, ancak bu hali bile oyuncuların beğenisini kazanmış durumda.

Eski Dust 2 haritasına göre 4 kat daha kaliteli dokular sunan Valve, haritayı gerçekçi bir görünüme sokmakla birlikte oyunun o eğlenceli kısmından ödün vermemiş gibi gözüküyor. Bir oyuna gerçekçilik girdiği sürece eğlence kısmını oyunculara hissettirmek daha zor oluyor.

İlk Dust ve Dust 2 haritalarını geliştiren David Johnson, “bence orijinal Dust ve Cobbe haritalarında yapılanlar gibi herkes, bazı düzen değişiklikleri bekliyordu” dedi. “Benim yapmadığım bir Dust haritasında oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum” diyen Johnson, yeni haritayı beğendiğini belirtti.

CS:GO Level Agency’i tasarlayan ve şu anda DICE’da çalışan Patrick Murphy, Johnson’a tam olarak katılmıyor. “Seviyeyi değiştirmeye çalışıyor olabilirler” diyen Murphy, bu açıklamalarının dışında, “Belki de bazı şeyler aynı kalmalıdır. Bu bir kültürel miras meselesi olabilir” diyerek eski haritanın özel bir yerinin olduğunu belirtti.

3kliksphilip isimli YouTube kanalı yeni harita ile ilgili bir video çekerek, oyuna eklenen tüm yeni içerikleri detaylı bir şekilde göstermiş. Özellikle bazı bölgelere eklenen direkler, kapı önlerine bomba atma konusunda oyuncuların yeni taktik kapısı olacaktır.

Sonuca baktığımızda yeni Dust 2 haritası sevilmiş gözüküyor. Peki, sizce yeni Dust 2 eskisinin yerini tutabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.