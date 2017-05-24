CS:GO'ya Operation Hydra Güncellemesi Geldi!

CS:GO'da yer alan monoton oyunu değiştirmek için yeni güncelleme geldi. Operation Hydra ile birçok yeni özelliği keşfedin.

İlk olarak Half Life’da oyun motoru olarak karşımıza çıkan Counter Strike, daha sonra dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi oldu. Yıllar boyunca birçok oyunu çıkan Counter Strike’ın Counter Strike Global Offencsive ile birlikte Steam’in en çok oynanan oyunlarından birisi olduğunu gördük.

Steam’in de sahibi Valve’ın oyunu olan Counter Strike Global Offensive, Operation Hydra isimli yeni etkinliğini duyurdu. Haftalık olarak düzenlenecek etkinlikler, oyunun kurallarını değiştirmek için yapılıyor. CS:GO’yu çok uzun yıllardan beri oynayan oyuncular için bir değişiklik sunmaya çalışan Valve, birden fazla değişiklik sunarak oyuncuların uzun vadede eğlenebilmesini hedefliyor. Bu yeni güncellemeye şu anda erişebilen kullanıcılar halinden memnun gözüküyor. Gelin, etkinlik kapsamında hangi yeniliklerin geldiğine göz atalım.

Wingman Modu

Wingman modunda, bir arkadaşınızla takım olarak oyuna girecek ve toplamda 16 kişi, 8 takımdan oluşan mücadelede galip gelmeye çalışacaksınız.

Weapons Expert Modu

5’er kişilik takımlar halinde gireceğiniz oyunda, normal bir oyun gibi 30 maç olacak. Normal oyundan farkı ise, oyunun başında satın alacağınız bir silahı bir daha hiç değiştiremeyeceksiniz. Tek bir silahla tüm oyunu tamamlamanız gerekiyor.

War Games

Savaş oyunları olarak çevirebileceğimiz War Games, birçok oyunu bünyesinde bulunduruyor. Bu oyunlar, her oyun bittikten sonra seçilecek ve oy birliğinin çok olduğu oyun modu bir sonraki elde karşınıza gelecek. Toplamda 6 farklı savaş oyunu bulunan yeni moddaki oyunlara teker teker bakalım;

Heavy Assault Suit(Ağır Zırh Kıyafeti): Satın alma menüsünden alınabilecek zırh elbisesi yardımıyla, klasik bomba imha oyunları oynayabileceksiniz. Bir tank gibi düşman alanına giriş yapacak ve düşmanların ilgisini üzerinize toplamaya çalışacaksınız.

Headshots Only(Yalnızca Kafadan): Bu oyun modunun çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Rakiplerinizi öldürmek istiyorsanız tam kafasına isabet ettirmek zorundasınız.

Hunters-Gatherers(Avcı-Toplayıcı): Bu modda rakiplerinizi öldürmeniz yeterli değil, ayrıca onların üzerinden düşen etiketleri de almanız gerekiyor. Rakip sizi öldürdükten sonra etiketinizi alamaz da geri dönüp siz alırsanız, karşı takıma sayı vermemiş olursunuz.

Stab Stab Zap: Bu oyun modu gerçekten muhteşem. Yalnızca tek şarjörlü şok tabancası ve bıçak ile rakiplerinizi öldürmeye çalışacaksınız.

The Flying Scoutsman(Uçan Scoutsman) : Oyunun bu modu yerçekimini düşürür ve havada uçmanızı sağlar. Sadece bir SSG08, bir bıçak ve hızlı reflekslerinizle düşmanı yere yığmak için yüksek hareket kabiliyetinizden yararlanın.

Trigger Discipline(Eğim Disiplini): Her kurşunun önemi var. Kaçırılan her vuruşta kendiniz hasar alacaksınız. Hatasız oyun oynamayı sevenlerin modu olacak gibi duruyor. Unutmayın, güzel şeyler sabretmesini bilene gelir.

Operation Hydra ile birlikte 4 yeni harita geliyor. Bunun dışında oyuncu topluluğu tarafından, önceden yaratılmış haritalar da oyuna eklenecek. All Access Pass isimli paketi satın alarak birçok özel içeriğe ve Guardian Campaign isimli co-op odaklı oyun moduna da sahip olabilirsiniz.