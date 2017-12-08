CS:GO'daki Bıçakların Gerçek Versiyonları 80 TL’ye Satılıyor

Dünyanın en popüler online oyunlarından CS:GO’daki bıçakların benzerleri, ülkemizde 80 TL karşılığında satılıyor.

Bildiğiniz üzere CS:GO oyununda sanal paralarla rengarenk bıçaklar ve silahlar satın alınabiliyor. Bu bıçaklar ve silahlar, hem Steam hem de bahis siteleri üzerinden 4.000 ila 7.500 TL arasında değişen fiyatlarda satılabiliyorlar. Oyunda kullanılan bıçaklar, oyuncular tarafından bahis siteleri aracılığıyla satılarak nakit paraya çevriliyorlar.

Habertürk’ün haberine göre online oyunda büyük bir rağbet gören bu bıçaklar, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi artık ülkemizde de satışa sunuldular. İstanbul merkezli bir firma, oyundaki bıçağın gerçeğini 80 TL’den başlayan fiyatlarla internet üzerinden satışa çıkardı. Bıçakları Instagram üzerinden “kesici CS:GO bıçakları paslanmaz çelikten” şeklinde tanıtan şirket, kargo vasıtasıyla bıçakları genç oyunculara gönderiyor. Firma yetkilisine göre bıçaklar, 18 yaşını doldurmamış olanlara ailesinin onayı olmadan satılmıyorlar fakat hesaptan yapılan bıçaklı paylaşımların çoğunun çocuk olduğu görülüyor.

Bu bıçakların yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde satıldığını belirten oyun ve sanal gerçeklik uzmanı Sinan Akkol, şunları söyledi: “Bıçaklar ve silahların hepsinin ayrı bir ismi ve anlamı var. Nerede kullanıldığına dair bilgiler veriliyor. Çocuklar bunu bir övünç malzemesi olarak kullanıyor. Bir de bunların paraya dönüştürüldüğü bahis siteleri var. Bu adeta kumara dönüştü.”

Bir başka oyun uzmanı olan İlker Karaş ise oyunu üreten firmanın ne kadar önlem alsa da bu tarz sorunlarla karşılaşabildiklerini belirterek, “Oyun şiddet içermiyor. Aksine takım olmayı, birlikteliği öğretiyor. Futbolda ne kadar şiddet varsa bu oyunda da o kadar şiddet var. Global bir oyun olduğu için kötü amaçlı kullanımlara engel olunamıyor. Oyuncular eşyalarını, farklı ülkelerde açılan illegal sitelerde bahis aracı olarak kullanabiliyor. Bu şekilde sanal parayı gerçek paraya çevirebiliyorlar. Oyunun sahibi firma bunu yapanları tespit edip engellemeye çalışıyor” şeklinde konuştu.