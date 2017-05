CS:GO Skinlerinden Nasıl Para Kazanılır?

Oyunlar için artık bir ticaret kapısı olmaya başlayan ve ticaretinin yapıldığı bir platform haline dönüşen CS:GO skinlerinden bahsedeceğiz.

Her geçen gün oyuncu ordusu daha da büyüyor. Ekrana bakarak, bağırarak, küfür ederek ve hatta bazen ağlayarak haftalar geçiriyorlar. Oyunlar da gitgide daha da büyüyor, 1.000 dolar civarı para ayırabilecek herkes için VR teknolojisi artık ulaşılabilir durumda. Gerçekten bir oyun almanıza bile gerek kalmadan yalnızca bir abonelik programı ile oyun kiralayabilir, bir arkadaşınızla veya ailenizle paylaşabilirsiniz. Oyuniçi itemler artık kimseyi şaşırtmıyor. Neredeyse her oyunun standart bir parçası oldular. Çoğu mobil oyun geliştiricisi için oyuniçi itemlerin satışı tek para kazanma kaynağı. O minik bannerlar ya da sinir bozucu video reklamlar ile güzel para kazanılamayacağı açık. Ama büyük balıklar da bundan paylarını alıyorlar. PC ve konsol geliştiricileri de oyuniçi itemlerin yardımıyla karakterleri ve silahları geliştirme, ayarlama şansı sunuyor. Her gün aynı multiplayer oyunu oynayarak saatler geçiriyorsanız iyi bir yatırım. Ama karakterinizi hiçbir şekilde geliştirmeyen bir oyuniçi item için gerçek para harcar mıydınız?

Skinler ile en çok satan

Valve Şirketi’nin en çok satan oyunu Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), yalnızca görsel işlevi olan sanal objeleri hayata geçirdi. Silahlara ve sahiplerine daha şık bir görüntü vermek dışında karakterleri hiçbir şekilde etkilemiyorlar. Bu oyuniçi itemlere skin deniyor ve oyuncular bunları takıntı haline getirmiş durumda.

Bazı oyuncular, tüfeklerinin veya bıçaklarının orijinal bir tasarımı için büyük meblağlarda paralar harcamaya hazır. Skinler genel olarak CS:GO oynarken alınıyor ama ayrıca Valve’nin sahibi olduğu Steam Topluluk Pazarı’ndan da para karşılığı alınabilirler. Çoğunun makul fiyatları var ve bu sektör çok başarılı gibi görünmüyor. Ama unutmayın ki Counter-Strike: Global Offensive’in milyonlarca aylık aktif oyuncusu var. Valve’nin her CS:GO ile ilgili işlemden %15 ücret aldığı göz önünde bulundurulursa, bunun ticaretinden sağladıkları gelir hayli yüksek. Steam Pazarı’ndan para çekemiyor ve o parayı yalnızca platformdan başka bir şey alırken kullanabiliyor olmanız, nihai geliri daha da büyük hale getiriyor.

Skin ticareti işinin çıkışı

Bu durum skin ticaret işini başlattı. Bağımsız platformlar, fiyatlarını düşürerek skinler için gerçek para ödüyorlar. Çoğu fiyat listesi görevi görüyor. https://skins.cash/tr gibi olan diğerleri ise, çeşitli ödeme metotları ve para birimleri sunarak derhal CS:GO skinleri satın alabilmenize olanak sağlıyor.

Pembe bir Desert Eagle için birkaç yüz dolar harcar mıydınız? Sizi kesinlikle daha iyi bir nişancı yapmayacak ama en azından diğerlerinin dürbününde çok fena havalı görüneceksiniz.

CS:GO'daki skinler üzerinden nasıl para kazanılacağı ile ilgili hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.