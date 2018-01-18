CS: Go Turnuvaları Artık Sadece Facebook'tan Yayınlanacak!

ESL bundan sonra, "Counter-Strike: Global Offensive Pro League", "ESL One Dota 2" ve "CS:GO tournament series"in bundan sonra sadece Facebook üzerinden yayınlanacağını açıkladı!

Counter Strike: Global Offensive(CS:GO) bir süredir oyun dünyasındaki popülerliğini Playerunknown's Battlegrounds'a(PUBG) kaptırmış durumda. Yine de turnuvalarının izleyici kitlesi, daha PUBG'ye ait turnuva organizasyonlarına yapılan yatırımın fazla büyük olmamasından ve e-spor sisteminin gelişkin olmamasından dolayı hala oldukça fazla. Ancak bugün ESL bu durumu değiştirebilecek bir açıklama yaptı.

ESL'in yaptığı açıklamaya göre 13 Şubat'tan itibaren artık "Counter-Strike: Global Offensive Pro League", "ESL One Dota 2" ve "CS:GO tournament series" sadece Facebook üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak. ESL daha önce Own3d, Twitch ve YouTube platformları üzerinden turnuvalarına ilişkin sayısız yayınlar gerçekleştirmişti. ESL'in yaptığı açıklamaya göre bunun ana sebebi Facebook'un "Facebook Watch" özelliğini epeyce başarılı bir şekilde kullanıma sunması.

ESL'in Medya Haklarından ve Dağıtımından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nik Adams konu hakkında, izleyici kitlelerinin %10 ila %15 arası bir kitlesini kaybedebileceklerinin farkında olduklarını ancak ardından başka bir kitleye ulaşabildikleri için kitlelerinin yeniden büyüyeceğini söyledi. Yani ESL'in yaptığı bu hamle geleceğe dönük bir yatırım.

Ancak ESL tüm turnuvala yayınlarını Facebook'a taşımayacak. Intel Extreme Masters ve ESL Pro League gibi yine fazlaca izlenen yayınlar birden çok platformda yayınlanmaya devam edecek. Bu karar bize aslında kitleleri ölmeye başlamış CS:GO gibi oyunlara yeni kitle arayışı gibi geliyor. Yine de Dota 2 yıllardır kendi kitlesine sahip ve bugüne kadar eskiden neredelerse bugün de oradalar. Bu anlamda bizim biraz bu kararla ilgili kafamız karışık. Siz ne düşünüyorsunuz?