CS:GO’ya, PUBG’ye Benzer Bir Battle Royale Modu Geliyor

Steam’in en ünlü oyunlarından CS:GO, en büyük rakibi PUBG modu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor gibi duruyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın en büyük başarısı nedir? Daha önce olmayan bir şeyi mi yaptılar? Bildiğiniz gibi daha öncelerde H1Z1 ve DayZ gibi oyunlarda bu Battle Royale (hayatta kalma) oyun türünü görmüştük. Üstelik uzun süreler boyunca bu oyunları oynama imkanımız oldu. Peki, ne oldu da bu oyun bu kadar gelişti? PUBG’yi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, yalnızca bu platforma odaklanmaları oldu. Hem DayZ hem de H1Z1’de Battle Royale modu vardı, ancak odak noktaları uzun süreler boyunca bu modlar olmadı. PUBG’nin olayı ise, yalnızca Battle Royale modu için geliştirilmiş olmasıydı.

Bu gelişim, oyunun çok daha iyi düşünülmesini ve oyuncuların daha çok ilgisini çekmesini sağladı. Şirket fazla reklam yapmadan organik bir kitle oluşturdu. Bu organik kitle ise oyunun reklamını yaparak, daha fazla oyuncunun gelmesini sağladı. Peki, PUBG’den önce Steam’in kralı konumunda yer alan CS:GO bu durumdan nasıl etkilendi? Oyuncularının büyük bir kısmını PUBG’ye kaptıran Valve, bu durum için önlem almaya hazırlanıyor gibi duruyor.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre CS:GO’da Battle Royale modu üzerine uğraşılıyor. Şirket, zaten milyonlarca oyuncuyu kapsayan CS:GO gibi bir efsaneye Battle Royale modunu getirerek, bir kez daha güncel olanı yakalamak istiyor. Aslında bakıldığında Valve bu konuyu Mayıs 2016’dan beri düşünüyor, ancak hiçbir zaman PUBG gibi bir rakibi olmadığı için bu işleri yavaştan almışa benziyor.

Sanırım böyle bir olay varsa yakında karşımıza çıkacaktır. Peki, sizce CS:GO’ya ait bir hayatta kalma oyunu oynamak ister miydiniz? PUBG’nin farm mantığını alıp bunu CS:GO’nun fps hissi ile birleştirebilirlerse ortaya son derece iddialı bir oyun çıkabilir.