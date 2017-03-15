CSCON'17 IEEE Türkiye Computer Society öğrenci oluşumu ve IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 24-25-26 Mart tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

IEEE Türkiye Bilgisayar Topluluğu ile Dokuz Eylül Üniversitesi IEEE ekibinin ortaklaşa düzenleyecekleri Türkiye Computer Society Kongresi, bu yıl 24-25-26 Mart 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Etkinliğin ilk günü olan 24 Mart’ta bilişim alanında, alanında uzman isimler kendi deneyimlerini anlatarak sizleri bilgilendirecekken, ikinci ve üçüncü günü ise eğitimler ile geçecek.

Linovi CEO’su Okan ALPER, Eset Genel Müdür Yardımcısı Alev AKKOYUNLU’nun verecekleri seminerler ve Python I-II, PHP, Swift, Arduino, Android, Linux gibi konularda da diğer günlerde eğitimler ile oldukça dolu geçecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Hugo Boss, Linovi ve Depark'ın Ana Sponsor olduğu etkinlikte, Webtekno da medya sponsorluğunu üstleniyor.

Etkinlikte yer almak istiyorsanız buradaki bağlantıdan detayları öğrenebilir, başvuru yapabilirsiniz.