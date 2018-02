İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi'nin ev sahipliği yapacağı CSCON’18, 2-3-4 Mart 2018'de katılımcılara kapılarını açacak.

IEEE Türkiye Computer Society Kongresi - CSCON bilişim ve yazılım sektörüne ilgi duyan öğrencilere sektör ile ilgili bilgi vermek, kariyer gelişimlerine katkı sağlamak ve öğrencileri bu sektörlerde yönelebilecekleri farklı alanlarda verilen eğitimlerle teknik yönden geliştirmek amacıyla düzenlenecektir.

2-3-4 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’nde gerçekleşecek olan CSCON’18, ilk günü konferans, ikinci ve üçüncü gün ise teknik eğitimlerle devam edecektir. Konferans için 750, eğitim için ise 2500 kişilik kontenjan oluşturulmuştur. Teknik eğitimler, bilgisayar bilimi ve mühendisliğinin popüler konuları arasından seçileceği gibi 20’den fazla eğitim planlanmıştır. Etkinlikte ayrıca Hour of Code eğitimi de bulunacaktır.

Hour of Code eğitiminde amaç gençlere kodlama ile algoritma geliştirme becerisi kazandırmak ve daha sonraki yıllarda CSCON’u bu gençlerin geliştirip,düzenlemesine katkı sağlamaktır. Etkinlik boyunca bilişim dünyasından pek çok şirket ve sivil toplum kuruluşlarının stant açması planlandığı gibi etkinlikte ayrıca kahve sohbeti ve bir konser düzenlenmesi de planlamaların arasında bulunmaktadır.

CSCON' 18 etkinliğine isteyen herkes katılabilir. Tek yapmanız gereken 18 Şubat 2018 tarihine kadar kayıt formunu doldurmaktır. Daha sonra ise başvuran kişilere başvurunun onay durumu ile ilgili e-posta gönderilecektir. Etkinliğe kayıt olmak için cscon.ieeeturkeycs.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

CSCON için Planlanan Eğitimler: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Deep Learning with Keras, Data Mining, Big Data and Hadoop, Reverse Engineering, Web Development with PHP, Introduction to Linux, Introduction to Arduino, Introduction to Android, IOS APP Development, Unity, Cryptology 1, Cryptology 2, Accenture Technologies,IBM Technologies, Microsoft Technologies, Python 1, Python 2, Internet of Things, Internet of Things 2, Robotics, Blockchain, Cyber Security, Ethical Hacker, Front End, Embedded Systems...vb.