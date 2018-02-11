Cübbeli Ahmet Hoca Bitcoin'e de El Attı: Yahudi Oyunudur!

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son ayların en çok konuşulan 'para birimi' olan Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, Bitcoin'in bir "Yahudi oyunu" olduğunu öne sürdü.

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden olan ve geçmişte Mars ve uzay hakkında söyledikleriyle teknoloji dünyasında oldukça konuşulan Cübbeli Ahmet Hoca şimdi de Bitcoin hakkında konuştu. Fiili bir insan emeğinin gerekmediği Bitcoin üretimi konusunda hem iktisatçılar hem de din adamları çeşitli zamanlarda çeşitli açıklamalar yapıyorlar. İktisatçılar Bitcoin'i genellikle balon olup olmadığı yönünde yorumlarken din adamları caiz mi yoksa haram mı olarak yorumluyor. Hatırlayacağınız üzere Diyanet de bu konu hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca geçtiğimiz günlerde cemaatiyle gerçekleştirdiği bir sohbet sırasında Bitcoin ile ilgili sorulan bir soruya cevap verdi. Bitcoin'in bir "Yahudi oyunu" olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatini, Bitcoin'in birden geçersiz ilan edildiğinde "dımdızlak" ortada kalırsınız ifadelerini kullanarak uyardı.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Cübbeli Ahmet Hoca, "Ocak'ta 10 dolara almışlar, şimdi 1 milyon dolar olmuş, caiz midir diye soruyorlar. Ne olduğunu anlamadık ki caiz diyelim, elimizde tuttuğumuz bir şey yok ki! Hayali ihracat yani. Yahudi, paraları milletten toplayacak, sonra ilan edecek ki 'hükümsüzdür'. Ne yapacaksın o zaman cübbeli hocaya mı geleceksin? Eline aldığın senindir, eline almadığın hiç para olur mu? Nasıl planlar çeviriyor Yahudi, görüyor musunuz!" şeklinde konuştu.