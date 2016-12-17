Cüce Gezegen Ceres'in Kutupları Buzlarla Kaplı!

Son zamanlarda giderek popüler olmaya başlayan cüce gezegen Ceres, -ağırlığıyla oranladığımız zaman- Dünya'nın sahip olduğundan daha fazla suya sahip olabilir.

Dawn isimli uzay aracı ile Asteroid Kuşağı'nın ünlü cüce gezegeni Ceres'i detaylı şekilde incelemeye devam eden NASA, gezegende oldukça önemli bir bulguya vardı; su! Hem de epey fazla seviyede!

Aslında Ceres'te su olduğuna dair ilk bulgular 2014 yılında ortaya çıkmıştı. O dönemki araştırmalara göre Ceres'in yüzeyinde su buharı izine rastlanılmıştı. Şimdi ise bulgular su buharından daha da fazla.

Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan Ceres, pek çok kratere sahip. Daha önceden NASA, Dawn uzay aracı sayesinde bu kraterlerin pek çok fotoğrafını çekmişti. İşte bu fotoğraflar üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştiren araştımacılar, özellikle gezegenin sürekli olarak gölgede kalan kısımlarında bulunan kraterlerde buzul yansımaları olduğunu keşfettiler.

Gamma ışınları sayesinde Ceres'in yüzeyini inceleyen Dawn'ın verilerine göre Ceres'in özellikle gölgede kalan kısımlarında kalıcı buzullar bulunmakta. Bu buzulları oluşturan su minerallerinin gezegene göktaşları sayesinde taşındığı düşünülmekte.

Araştırmacıların elde ettiği verilere göre Ceres %17'den %30'a kadar seviyede su barındırabilir. Ceres gezegeninin ağırlığının 1 kentilyon civarında olduğu tahmin edilmekte. Bu da bahsedilen suyun 0.2 - 0.3 kentilyon ton ağırlığında olması demek. Dünyamızdaki suyun ağırlığı ise 15 kentilyon ton.

Bilim insanları Ceres'in, Güneş Sistemimizdeki ilk yıllarında yüzeyinde sıvı halde su barındırdığını ve soğumasının ardından bu suyun yüzeyde buza dönüştüğünü düşünmekte. Yani bir diğer deyişle; Ceres'in katı, buz yüzeylerinin altında okyanuslar olabilir.