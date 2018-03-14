Gazeteci Ömer Turan, son aylarda ülkemizde ciddi bir kitleye hitap eden Çukur dizisindeki bir sembole ve dizinin senaryosuna yönelik bazı iddialarda bulundu. Turan’a göre Çukur dizisi, “birilerinin Türkiye’ye karşı planladıkları operasyonun şifrelerini” içeriyor.

Sosyal medyamızın mizahına bir gün de bir olay kurban gitmeyegörsün. Aylardır milyonları ekran başına kilitleyen ve her pazartesi günü sosyal medyada tartışılan konular arasına giren Çukur dizisi, zaten bu mizahın en büyük kaynaklarından birisi olmuştu.

Ancak İstanbul’un tehlikeli sokaklarındaki bir hikayeyi konu alan dizi hakkında gazeteci Ömer Turan akıllara sığmayacak bir iddia ortaya attı:

Ömer Turan, dizi ile birlikte popülerleşen sembolün neler anlattığını merak ettiğini aktardı. Ancak ülkemizin en büyük gerçeklerinden birisi olan komplo teorilerinin popülerliğine dem vurmak isterken, bu paylaşımıyla sosyal medyanın kurbanı oldu. Turan dizi karakterlerinin ve dizideki diyalogların, Türkiye üzerinde oynanan bir oyunun şifreleri olduğuna yönelik iddialarıyla gündem yarattı.

İşte Ömer Turan’a yönelik mizah dolu eleştiri paylaşımlarından bazıları: