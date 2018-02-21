Son dönemin ilgiyle takip edilen televizyon dizisi Çukur’da muhtemelen senaristlerin, yönetmenin, oyucuların ve diğer bütün set ekibinin fark edemediği büyük bir ayıp yapıldı. Bir trafik polisi, bir başka polis tarafından aşağılandı, görüntüler sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Son zamanlarda sosyal medyadaki sahne kesitleri ve karakterlerinin replikleriyle fazlasıyla konuşulan Çukur dizisi, İstanbul sokaklarında geçen amansız bir hikayeyi konu alıyor. Kaliteli kadrosu, kamera arkasında görevli olan, en az önündekiler kadar kaliteli bir ekibi var. Ancak gene de bazı şeyler gözden kaçabiliyor.

Dizideki Emrah Amir karakterinin olduğu bir sahnede, karakter sivil bir araçla trafikte sivil olarak kuralları ihlal ettiği için motorlu trafik polisi tarafından kenara çekiliyor. Ardından polis ehliyet ve ruhsat görmek istiyor ve karşısındakinin de bir polis olduğu bilmiyor. (Zaten bilmesine de imkan yok.)

Devamını izleyin, çünkü tartışmaya çok açık bir dizi hakaretler silsilesi var:

Video YouTube gibi platformlardan Doğuş dijital aracılığyla kaldırıldığı için buradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıda bir de Twitter paylaşımı bulunuyor:

Görevi başındaki bir memurun hız yapan, kuralları ihlal eden aracı durdurmasından daha doğal bir şey olamaz. Ancak durdurulan kişi o polisten üst rütbeli bir amiriyse, tebrik etmesi gerekirken bambaşka şeyler görüyoruz. Haritadan polisi sürgün etmek için yer seçen ve sorunlu bir şekilde sürekli bağırıp çağıran Emrah Amir, küçük düşürmekten başka bir şey yapmıyor. Sahne bu şekilde son buluyor.

Dizinin sonradan yayınlanan bir özür videosuyla durum düzeltilmeye çalışıldı:

Son sözü sosyal medya kullanıcılarını bırakıyoruz: