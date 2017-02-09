Dolunay, Ay Tutulması, Kuyruklu Yıldız Aynı Akşam Görülecek

Cuma gecesi, gökyüzünde hem dolunay, hem ay tutulması, hem de kuyruklu yıldız olacak. Üstelik tüm bu olayları internetten canlı olarak izleyebileceksiniz.

Bu cuma gecesi, gökyüzünde tam anlamıyla bir şölen yaşanacak. Niye mi? Çünkü aynı gecede hem dolunay, hem ay tutulması, hem de donuk yeşil renkteki bir kuyruklu yıldız görülebilecek. Tabii, gökyüzünde bulut olmadığı takdirde…

Dolunay, cuma gecesi Dünya’nın dış gölgesinin içinden geçecek ve Güneş’in ışığından gölgelendiği için farklılaşan gri tonlarına dönüşecek. Ay tutulmaları; Dünya, Güneş ve Ay arasında en uygun biçimde konumlandığı zaman meydana gelir. Cuma günü gerçekleşecek olan ay tutulması ise tam bir ay tutulması olmayacak ve bu nedenle tutulma sırasında ay, gri bir renk alacak. Bununla birlikte “45P/Honda-Mrkos-Pajdusáková” isimli yeşilimsi kuyruklu yıldız da Dünya’ya en yakın konumuna gelecek ve bu kuyruklu yıldız, teleskop ve dürbünle gözlemlenebilecek.

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Teleskobu veya dürbünü olmayanlar ya da bulundukları yerden kuyruklu yıldızı ya da ay tutulmasını gözlemleme şansı olmayanlar içinse iyi bir haberimiz var. slooh.com adlı internet sitesi, bu iki olayı da canlı olarak yayınlayacak.