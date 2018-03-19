Cumali Ceber 2'nin Çekimlerine Başlandı

Vine adlı uygulamayla ünlenen ve YouTube'a yatay geçiş yaparak sosyal medya ünlüleri arasındaki yerini sağlamlaştıran Halil Söyletmez, geçtiğimiz yıl vizyona soktuğu 'Cumali Ceber' adlı filmiyle de sinema dünyasına adım atmak istemişti.

YouTube fenomenlerinin film çekmesinin moda olduğu ülkemizde, Recep İvedik'vari aslında toplumun kabuk tabakasını yansıtan tiplemeler oldukça seviliyor ve gişede büyük başarılar elde ediyor. Bu durumun tespitini iyi yapan Halil Söyletmez, hem bir YouTube fenomeni olarak hem de kendince bir tipleme oluşturarak toplumun seveceği bir film oluşturmak için geçtiğimiz sene Cumali Ceber'i beyaz perdeye taşımıştı. Film ilk üç günde 128 binden fazla izlenerek ülke toplumunda çok da büyük bir etki yaratamamıştı. Film toplamda ise 461 bin 394 kişi tarafından izlenerek toplamda 5 milyon 44 bin TL hasılat elde etmişti.

Halil Söyletmez aradan daha 1 sene dahi geçmemesine rağmen Cumali Ceber filminin devamını çekmek için kolları sıvadı. Bugün Twiiter hesabından paylaştığı bir görselle çekimlere başladıklarını duyuran Söyletmez, filmin 8 Haziran'da vizyona gireceğini bildirdi.

Halil Söyletmez'in 4 Ağustos 2017'de vizyona soktuğu filmin üzerinden daha aylar geçmişken nasıl bu kadar hızlı yeni bir senaryo ortaya koyduğu gerçekten oldukça ilginç bir konu. Ancak ülkemizde vizyona sokulan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunan salonlarda kendine yer bulmayı başaran herhangi bir minimum bütçeli film oldukça yüksek karlar elde edebilme potansiyeline sahip bulunuyor. Halil Söyletmez'in de bir sosyal medya fenomeni olduğu düşünülürse kabuk bir izleyici kitlesiyle istediğini almaması için hiçbir sebep yok.