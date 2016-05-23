Cumali Ceber, Yayınlandığı İlk Haftada Zirveye Yükseldi!

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın filmi geçtiğimiz cuma vizyona girdi ve 3 günlük bir süre içinde zirvedeki yerini aldı.

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın filmi uzun süreden beri dillerden düşmüyordu ve izleyici kitlesi tarafından epey merak ediliyordu. Sosyal medyadan tanıdığımız kişilerin olduğu ve baş rolünde özellikle Cumali Ceber rolüyle izleyicilerini oldukça güldüren Halil Söyletmez'in bulunduğu film, henüz yayınlanmasının üzerinden çok kısa bir süreç geçmesine rağmen, 04 - 06 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen film oldu.

Halil Söyletmez'in yeni filmindeki Cumali Ceber karakterine aslında izleyiciler çok da yabancı değil çünkü Halil Söyletmez daha öncesinde de Cumali karakteriyle kısa videolar çekiyordu. Hayranları tarafından oldukça sevilen karakterin filmde yer alması ve bilhassa filme isminin verilmesi, sevenlerini mutlu etmiştir.

Box Office Türkiye'nin açıkladığı verile göre Cumali Ceber filmi 3 gün içerisinde 128.564 kişi tarafından izlenildi. Üç günlük süreç sonunda elde edilen hasılat ise 1.469.209 TL. Ayrıca Cumali Ceber, Maymunlar Cehennemi, Kara Kule gibi iddialı yapımları geride bırakırken filmin başrol oyuncusu Halil Söyletmez, Instagram hesabından tüm sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Yine de eklemeliyiz ki Halil Söyletmez her ne kadar yüksek bir izleyici kitlesine ulaşmış olsa da, IMDB oylamasındaki puanı pek iç açıcı gözükmüyor. Belki ilerleyen zamanlarda bu değer değişebilir fakat pek değişecek gibi durmuyor.