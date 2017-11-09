Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cam Filmi Yasağı Yeniden Düzenlenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıkların cam filmi yasağı üzerinde yeniden bir çalışma gerçekleştirmesi için talimat verdi.

Kısa süre önce araç sahiplerinin otomobillere cam filmi takması Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile yasaklanmış, bu yasak araç sahibi vatandaşlardan fazlası ile tepki almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen tepkiler üzerine bakanlıklara bu konunun yeniden gözden geçirilmesi için talimat verdi ve AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) bu konu görüşüldü.

Merkez Yürütme Kurulu’ndan gelen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, otomobillerdeki cam filmlerin terörle mücadele konusunda bir sorun teşkil edip etmediği yönünde bir görüş bildirecek.

İçişleri Bakanlığı’nın görüşüne göre otomobillere cam film takılması yeniden serbest bırakılacak ya da yasak sürdürülmeye devam edilecek. Geçtiğimiz dönemde cam filmleri serbest bırakılmış fakat beklenmedik bir kararla yeniden yasaklanmıştı.